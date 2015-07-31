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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 31 июля 2015
Амкар (мол)
31.07.2015, пятница, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
6 : 2
Завершен
Кр. Советов (мол)
17'
Е. Парамонов
27'
А. Анфёров
32'
А. Курзенев
58'
И. Беликов
73'
Р. Вазитдинов
74'
А. Орлов
56'
И. Визнович
82'
C. Бирюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
82'
ГОЛ! 6:2!
C. Бирюков
Замена
Д. Аржевитин
️️️️
А. Селихов
78'
ГОЛ! 6:1!
А. Орлов
74'
ГОЛ! 5:1!
Р. Вазитдинов
73'
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
Е. Парамонов
70'
Замена
И. Пушкарев
️️️️
Р. Гусейнов
70'
Замена
А. Гооге
️️️️
А. Курзенев
67'
63'
Замена
Д. Попов
️️️️
Д. Захарян
Замена
А. Орлов
️️️️
А. Анфёров
60'
Замена
Р. Вазитдинов
️️️️
Т. Краев
60'
Замена
А. Мосунов
️️️️
Н. Ромащенко
60'
ГОЛ! 4:1!
И. Беликов
58'
56'
ГОЛ! 3:1!
И. Визнович
46'
Замена
Л. Афиногентов
️️️️
А. Калинин
46'
Замена
Н. Кирица
️️️️
А. Макушкин
ГОЛ! 3:0!
А. Курзенев
32'
ГОЛ! 2:0!
А. Анфёров
27'
ГОЛ! 1:0!
Е. Парамонов
17'
Желтая карточка
Н. Ромащенко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
49
Игорь Парамонов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
26
Иван Беликов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кр. Советов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
22
Андрей Краснов
ЦЗ
44
Cемен Бирюков
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
67
Давид Захарян
ЦП
55
Андрей Калинин
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
71
Анатолий Красильников
ВР
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
24
Алексей Орлов
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
70
Антон Гооге
ЦФ
Кр. Советов (мол)
61
Николай Кирица
ЦП
80
Леонид Афиногентов
ЦП
70
Данила Попов
ЦП
2-5-1-2
57
Селихов
29
Гусейнов
51
Ромащенко
11
Парамонов
26
Беликов
68
Краев
17
Мурашов
96
Чухланцев
49
Парамонов
91
Курзенев
60
Анфёров
4-4-2
79
Ермаков
22
Краснов
44
Бирюков
89
Масальский
23
Макушкин
55
Калинин
97
Мелихов
43
Роганов
67
Захарян
98
Визнович
69
Голенков
68
Краев
7
Вазитдинов
7
Вазитдинов
68
Краев
11
Парамонов
79
Борчашвили
79
Борчашвили
11
Парамонов
91
Курзенев
70
Гооге
70
Гооге
91
Курзенев
29
Гусейнов
37
Пушкарев
37
Пушкарев
29
Гусейнов
60
Анфёров
24
Орлов
24
Орлов
60
Анфёров
51
Ромащенко
24
Мосунов
24
Мосунов
51
Ромащенко
57
Селихов
16
Аржевитин
16
Аржевитин
57
Селихов
23
Макушкин
61
Кирица
61
Кирица
23
Макушкин
55
Калинин
80
Афиногентов
80
Афиногентов
55
Калинин
67
Захарян
70
Попов
70
Попов
67
Захарян
Остались в запасе
Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
71
Анатолий Красильников
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
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Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
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2018.04.13 15:58
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
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