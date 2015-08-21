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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Спартак М (мол)
Амкар (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 21 августа 2015
Амкар (мол)
21.08.2015, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
2 : 3
Завершен
Спартак М (мол)
45'
А. Курзенев (П)
52'
Т. Краев
18'
В. Бабаев
50'
В. Пантелеев
86'
М. Ермаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Спартак М (мол)
90'
Замена
Н. Гордеочук
️️️️
З. Бакаев
88'
Замена
М. Лялюшкин
️️️️
В. Бабаев
86'
ГОЛ! 2:3!
М. Ермаков
81'
Замена
М. Ермаков
️️️️
Ш. Шанбиев
80'
Желтая карточка
В. Бабаев
Замена
А. Орлов
️️️️
А. Анфёров
76'
Желтая карточка
Н. Ромащенко
73'
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
В. Чухланцев
73'
Замена
И. Пушкарев
️️️️
А. Курзенев
71'
ГОЛ! 2:2!
Т. Краев
52'
Замена
А. Мосунов
️️️️
Р. Гусейнов
51'
50'
ГОЛ! 1:2!
В. Пантелеев
Замена
Т. Краев
️️️️
Е. Парамонов
46'
45'
Желтая карточка
И. Сухорученко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Курзенев
45'
38'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Бабаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
17
Игорь Мурашов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
26
Иван Беликов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Спартак М (мол)
1
Илья Сухорученко
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
16
Владимир Отмахов
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
68
Тимофей Краев
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
59
Назар Гордеочук
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
71
Максимилиано Лялюшкин
ЦФ
2-5-1-2
57
Селихов
29
Гусейнов
51
Ромащенко
96
Чухланцев
26
Беликов
11
Парамонов
49
Парамонов
17
Мурашов
7
Вазитдинов
91
Курзенев
60
Анфёров
4-4-2
1
Сухорученко
94
Шигорев
44
Лисинков
88
Сокол
3
Красильниченко
20
Полубояринов
2
Шанбиев
83
Пантелеев
70
Синодзука
11
Бабаев
7
Бакаев
11
Парамонов
68
Краев
68
Краев
11
Парамонов
60
Анфёров
24
Орлов
24
Орлов
60
Анфёров
96
Чухланцев
79
Борчашвили
79
Борчашвили
96
Чухланцев
91
Курзенев
37
Пушкарев
37
Пушкарев
91
Курзенев
29
Гусейнов
24
Мосунов
24
Мосунов
29
Гусейнов
7
Бакаев
59
Гордеочук
59
Гордеочук
7
Бакаев
11
Бабаев
71
Лялюшкин
71
Лялюшкин
11
Бабаев
2
Шанбиев
59
Ермаков
59
Ермаков
2
Шанбиев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Спартак М (мол)
59
Глеб Бурков
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
71
Анатолий Красильников
ВР
16
Владимир Отмахов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
37
Дмитрий Маликов
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
59
Глеб Бурков
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
71
Анатолий Красильников
ВР
16
Владимир Отмахов
ВР
Остались в запасе
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
37
Дмитрий Маликов
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Амкар (мол) - Спартак М (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
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Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
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Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Худорожков
(Пермь)
Стадион:
Звезда
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