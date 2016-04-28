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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Амкар (мол)
Динамо (мол) - Амкар (мол): обзор матча 28 апреля 2016
Динамо (мол)
28.04.2016, четверг, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
2 : 0
Завершен
Амкар (мол)
8'
П. Лелюхин
90'
П. Соломатин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Амкар (мол)
Замена
Н. Канавин
️️️️
М. Могулкин
90'
+4
Замена
А. Горбулин
️️️️
Н. Климов
90'
+4
90'
Желтая карточка
И. Парамонов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Соломатин
90'
Замена
А. Антонов
️️️️
П. Лелюхин
87'
Желтая карточка
С. Евтушенко
82'
66'
Желтая карточка
Н. Ромащенко
Замена
Н. Киреев
️️️️
В. Грулев
63'
Замена
Д. Седых
️️️️
К. Бурыкин
63'
46'
Замена
Т. Краев
️️️️
В. Чухланцев
Замена
П. Соломатин
️️️️
В. Левин
46'
44'
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
И. Мурашов
38'
Замена
А. Трунин
️️️️
А. Мелехов
ГОЛ! 1:0!
П. Лелюхин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
84
Иван Зириков
ВР
74
Никита Климов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
93
Эдуард Шолох
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
77
Михаил Могулкин
ЦП
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Динамо (мол)
13
Петр Косаревский
ВР
83
Андрей Ребриков
ВР
60
Артем Горбулин
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
98
Денис Седых
ЦП
92
Максим Обольский
ЦФ
22
Никита Киреев
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
68
Тимофей Краев
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
4-4-2
84
Зириков
74
Климов
2
Евтушенко
91
Степанов
8
Каляшин
93
Шолох
88
Левин
77
Могулкин
66
Лелюхин
27
Грулев
31
Бурыкин
2-1-4-3
71
Красильников
29
Гусейнов
24
Мосунов
91
Филиппов
11
Парамонов
17
Мурашов
49
Парамонов
96
Чухланцев
91
Курзенев
60
Анфёров
61
Мелехов
77
Могулкин
85
Канавин
85
Канавин
77
Могулкин
74
Климов
60
Горбулин
60
Горбулин
74
Климов
66
Лелюхин
77
Антонов
77
Антонов
66
Лелюхин
31
Бурыкин
98
Седых
98
Седых
31
Бурыкин
27
Грулев
22
Киреев
22
Киреев
27
Грулев
88
Левин
31
Соломатин
31
Соломатин
88
Левин
96
Чухланцев
68
Краев
68
Краев
96
Чухланцев
17
Мурашов
51
Ромащенко
51
Ромащенко
17
Мурашов
61
Мелехов
80
Трунин
80
Трунин
61
Мелехов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Амкар (мол)
92
Максим Обольский
ЦФ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
13
Петр Косаревский
ВР
83
Андрей Ребриков
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
92
Максим Обольский
ЦФ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
13
Петр Косаревский
ВР
83
Андрей Ребриков
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
Остались в запасе
59
Глеб Бурков
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Динамо (мол) - Амкар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Стадион:
Новые Химки
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