Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Динамо (мол)
Амкар (мол) - Динамо (мол): обзор матча 16 октября 2015
Амкар (мол)
16.10.2015, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство
1 : 1
Завершен
Динамо (мол)
10'
А. Курзенев
36'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Динамо (мол)
78'
Замена
Н. Канавин
️️️️
М. Могулкин
Желтая карточка
Е. Парамонов
63'
Замена
А. Анфёров
️️️️
А. Курзенев
63'
61'
Замена
А. Алтунин
️️️️
А. Терехов
Замена
А. Гооге
️️️️
Н. Смецкой
46'
46'
Замена
А. Щегольков
️️️️
А. Каляшин
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Максименко
35'
Желтая карточка
А. Терехов
ГОЛ! 1:0!
А. Курзенев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
68
Тимофей Краев
ЦП
26
Иван Беликов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
77
Михаил Могулкин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Антон Терехов
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
Динамо (мол)
13
Петр Косаревский
ВР
89
Николай Майорский
ЦЗ
64
Александр Щегольков
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
65
Даниил Ямщиков
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
3-5-1-1
71
Красильников
24
Мосунов
59
Бурков
45
Придюк
26
Беликов
11
Парамонов
73
Смецкой
20
Комолов
68
Краев
7
Вазитдинов
91
Курзенев
4-2-3-1
31
Лещук
8
Каляшин
91
Степанов
74
Климов
6
Рукас
77
Могулкин
88
Левин
11
Терехов
6
Кузьмин
14
Моргунов
96
Максименко
73
Смецкой
70
Гооге
70
Гооге
73
Смецкой
91
Курзенев
60
Анфёров
60
Анфёров
91
Курзенев
8
Каляшин
64
Щегольков
64
Щегольков
8
Каляшин
77
Могулкин
85
Канавин
85
Канавин
77
Могулкин
11
Терехов
97
Алтунин
97
Алтунин
11
Терехов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Динамо (мол)
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
49
Игорь Парамонов
ЦП
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
65
Даниил Ямщиков
ЦП
89
Николай Майорский
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
Остались в запасе
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
49
Игорь Парамонов
ЦП
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
65
Даниил Ямщиков
ЦП
89
Николай Майорский
ЦЗ
13
Петр Косаревский
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Динамо (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Курбатов
(Магнитогорск)
Стадион:
Звезда
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Динамо (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+