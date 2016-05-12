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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Ахмат (мол) - Амкар (мол): обзор матча 12 мая 2016
Ахмат (мол)
12.05.2016, четверг, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
0 : 1
Завершен
Амкар (мол)
66'
А. Гооге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Амкар (мол)
90'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
А. Мелехов
88'
Пенальти не реализован!
А. Гооге
Замена
А. Абдурахманов
️️️️
Т. Мальсагов
87'
Замена
Р. Исаев
️️️️
А. Бацуев
80'
79'
Замена
Р. Вазитдинов
️️️️
Т. Краев
77'
Замена
А. Курзенев
️️️️
И. Мурашов
Замена
Х. Исмаилов
️️️️
Х. Сайтхаджиев
76'
72'
Замена
А. Мосунов
️️️️
Р. Гусейнов
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Кадыров
67'
66'
ГОЛ! 0:1!
А. Гооге
Замена
Б. Умаров
️️️️
А. Хусаинов
64'
61'
Желтая карточка
М. Кондрашов
Желтая карточка
М. Майрбеков
59'
33'
Желтая карточка
Т. Краев
26'
Замена
А. Гооге
️️️️
В. Чухланцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
81
Магомед Майрбеков
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
92
Халид Сайтхаджиев
ЦЗ
38
Имран Альсултанов
ЦЗ
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
39
Али Хусаинов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Идигов
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
49
Игорь Парамонов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
61
Александр Мелехов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ахмат (мол)
37
Турпал-Али Дебиров
ВР
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
92
Керим Магамаев
ЦЗ
49
Халид Исмаилов
ЦП
98
Адам Абдурахманов
ЦП
53
Билал Умаров
ЦП
66
Беслан Адамов
ЦП
91
Рахман Момуев
ЦП
88
Аюб Магамаев
ЦП
64
Раджаб Исаев
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
11
Евгений Парамонов
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
3-3-3
81
Майрбеков
92
Сайтхаджиев
38
Альсултанов
95
Муслуев
15
Мальсагов
95
Бацуев
95
Адамов
10
Кадыров
95
Кадыров
39
Хусаинов
3-1-4-2
71
Красильников
29
Гусейнов
59
Бурков
34
Кондрашов
91
Филиппов
17
Мурашов
68
Краев
96
Чухланцев
49
Парамонов
61
Мелехов
79
Борчашвили
95
Бацуев
64
Исаев
64
Исаев
95
Бацуев
92
Сайтхаджиев
49
Исмаилов
49
Исмаилов
92
Сайтхаджиев
15
Мальсагов
98
Абдурахманов
98
Абдурахманов
15
Мальсагов
95
Кадыров
10
Умаев
10
Умаев
95
Кадыров
39
Хусаинов
53
Умаров
53
Умаров
39
Хусаинов
29
Гусейнов
24
Мосунов
24
Мосунов
29
Гусейнов
68
Краев
7
Вазитдинов
7
Вазитдинов
68
Краев
61
Мелехов
11
Парамонов
11
Парамонов
61
Мелехов
96
Чухланцев
70
Гооге
70
Гооге
96
Чухланцев
17
Мурашов
91
Курзенев
91
Курзенев
17
Мурашов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
37
Турпал-Али Дебиров
ВР
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
92
Керим Магамаев
ЦЗ
66
Беслан Адамов
ЦП
91
Рахман Момуев
ЦП
88
Аюб Магамаев
ЦП
Главный тренер
Руслан Идигов
80
Андрей Трунин
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
37
Турпал-Али Дебиров
ВР
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
92
Керим Магамаев
ЦЗ
66
Беслан Адамов
ЦП
91
Рахман Момуев
ЦП
88
Аюб Магамаев
ЦП
Остались в запасе
80
Андрей Трунин
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Руслан Идигов
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Ахмат (мол) - Амкар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Ксенафонтов
(Ступино, Московская область)
Стадион:
им. С.Билимханова
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