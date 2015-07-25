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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Амкар (мол)
Рубин (мол) - Амкар (мол): обзор матча 25 июля 2015
Рубин (мол)
25.07.2015, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
2 : 1
Завершен
Амкар (мол)
12'
Р. Каусаров
43'
К. Муллин (П)
28'
И. Беликов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Амкар (мол)
Замена
И. Шабанов
️️️️
И. Салахетдинов
90'
Замена
С. Доронин
️️️️
А. Шарафеев
85'
Желтая карточка
А. Шарафеев
82'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Г. Фролов
81'
Замена
Т. Коблов
️️️️
К. Муллин
80'
78'
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
В. Чухланцев
Замена
А. Шарафеев
️️️️
Р. Каусаров
77'
Желтая карточка
Р. Каусаров
72'
70'
Замена
А. Орлов
️️️️
Т. Краев
64'
Замена
И. Парамонов
️️️️
Р. Гусейнов
64'
Замена
Р. Вазитдинов
️️️️
А. Анфёров
Замена
Г. Фролов
️️️️
Н. Михайлов
57'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
Д. Гиниятуллин
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Муллин
43'
28'
ГОЛ! 1:1!
И. Беликов
ГОЛ! 1:0!
Р. Каусаров
12'
11'
Желтая карточка
А. Придюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
8
Амир Гаврилов
ЛЗ
40
Данис Гиниятуллин
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
7
Никита Танков
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
96
Вадим Чухланцев
ЦП
26
Иван Беликов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
97
Сергей Доронин
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
96
Герман Фролов
ЦП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
86
Тимур Коблов
ЦФ
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
16
Даниил Аржевитин
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
49
Игорь Парамонов
ЦП
24
Алексей Орлов
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
3-2-3-2
1
Акмурзин
30
Хабибуллин
82
Михайлов
28
Сорокин
8
Гаврилов
40
Гиниятуллин
84
Миронов
96
Каусаров
6
Салахетдинов
9
Муллин
7
Танков
3-5-2
57
Селихов
45
Придюк
51
Ромащенко
29
Гусейнов
96
Чухланцев
68
Краев
11
Парамонов
17
Мурашов
26
Беликов
60
Анфёров
70
Гооге
Шарафеев
97
Доронин
97
Доронин
Шарафеев
6
Салахетдинов
8
Шабанов
8
Шабанов
6
Салахетдинов
Фролов
99
Каменщиков
99
Каменщиков
Фролов
9
Муллин
86
Коблов
86
Коблов
9
Муллин
82
Михайлов
96
Фролов
96
Фролов
82
Михайлов
40
Гиниятуллин
83
Кузнецов
83
Кузнецов
40
Гиниятуллин
96
Каусаров
11
Шарафеев
11
Шарафеев
96
Каусаров
60
Анфёров
7
Вазитдинов
7
Вазитдинов
60
Анфёров
96
Чухланцев
79
Борчашвили
79
Борчашвили
96
Чухланцев
29
Гусейнов
49
Парамонов
49
Парамонов
29
Гусейнов
68
Краев
24
Орлов
24
Орлов
68
Краев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Амкар (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
24
Александр Мосунов
ЦЗ
71
Анатолий Красильников
ВР
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
70
Евгений Щетинин
ВР
Остались в запасе
24
Александр Мосунов
ЦЗ
71
Анатолий Красильников
ВР
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Рубин (мол) - Амкар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
Рубин
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2022.06.28 18:16
1
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2022.06.13 14:25
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