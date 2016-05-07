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Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Урал (мол)
Амкар (мол) - Урал (мол): обзор матча 07 мая 2016
Амкар (мол)
07.05.2016, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
0 : 1
Завершен
Урал (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Урал (мол)
90'
Замена
Д. Дрожалкин
️️️️
Д. Билоног
85'
Замена
Д. Чернов
️️️️
К. Кочнев
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
Р. Вазитдинов
81'
Замена
М. Кондрашов
️️️️
И. Парамонов
80'
Замена
А. Гооге
️️️️
Е. Парамонов
70'
Замена
Г. Бурков
️️️️
И. Мурашов
68'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
17
Игорь Мурашов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
40
Максим Горин
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
53
Рустам Нисафутдинов
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
52
Роман Шалин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Погос Галстян
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
80
Андрей Трунин
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
4
Денис Дрожалкин
ЦЗ
55
Павел Власенко
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
36
Илья Корелин
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
73
Константин Решетников
ЦФ
2-1-4-1-2
71
Красильников
29
Гусейнов
24
Мосунов
91
Филиппов
17
Мурашов
49
Парамонов
11
Парамонов
36
Панцырев
7
Вазитдинов
91
Курзенев
60
Анфёров
3-3-1-3
97
Шубин
17
Валиахметов
22
Кочнев
40
Горин
62
Гавтадзе
53
Нисафутдинов
8
Подоксенов
9
Билоног
10
Юсупов
52
Шалин
71
Гулиев
49
Парамонов
34
Кондрашов
34
Кондрашов
49
Парамонов
11
Парамонов
70
Гооге
70
Гооге
11
Парамонов
7
Вазитдинов
79
Борчашвили
79
Борчашвили
7
Вазитдинов
17
Мурашов
59
Бурков
59
Бурков
17
Мурашов
9
Билоног
4
Дрожалкин
4
Дрожалкин
9
Билоног
22
Кочнев
4
Чернов
4
Чернов
22
Кочнев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Урал (мол)
80
Андрей Трунин
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
55
Павел Власенко
ЦЗ
36
Илья Корелин
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
73
Константин Решетников
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Погос Галстян
Остались в запасе
80
Андрей Трунин
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
55
Павел Власенко
ЦЗ
36
Илья Корелин
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
73
Константин Решетников
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Погос Галстян
Статистика матча Амкар (мол) - Урал (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Курбатов
(Магнитогорск)
Стадион:
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Амкар (мол)
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