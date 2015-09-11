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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Кубань (мол)
Амкар (мол) - Кубань (мол): обзор матча 11 сентября 2015
Амкар (мол)
11.09.2015, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
3 : 2
Завершен
Кубань (мол)
35'
А. Курзенев
45'
А. Панцырев
69'
Т. Краев
25'
С. Георгиевский
57'
И. Стефанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Кубань (мол)
Замена
И. Пушкарев
️️️️
А. Курзенев
90'
+1
89'
Замена
С. Образцов
️️️️
С. Георгиевский
88'
Замена
А. Иванушкин
️️️️
В. Тюфяков
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
И. Беликов
88'
84'
Замена
Т. Закиров
️️️️
А. Клещенко
Желтая карточка
И. Беликов
83'
80'
Замена
Д. Галкин
️️️️
И. Коновалов
Желтая карточка
Н. Ромащенко
77'
Красная карточка
Е. Парамонов
71'
ГОЛ! 3:2!
Т. Краев
69'
68'
Замена
К. Волчков
️️️️
И. Стефанович
Замена
В. Чухланцев
️️️️
Р. Гусейнов
67'
Замена
Т. Краев
️️️️
А. Анфёров
67'
57'
ГОЛ! 2:2!
И. Стефанович
Желтая карточка
А. Анфёров
50'
ГОЛ! 2:1!
А. Панцырев
45'
39'
Красная карточка
Д. Якуба
ГОЛ! 1:1!
А. Курзенев
35'
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Георгиевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
36
Александр Панцырев
ЦП
26
Иван Беликов
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Кубань (мол)
38
Александр Акишин
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
92
Дмитрий Галкин
ЦП
21
Никита Козловский
АП
61
Сергей Образцов
ЦФ
2-5-1-2
71
Красильников
29
Гусейнов
51
Ромащенко
26
Беликов
11
Парамонов
17
Мурашов
49
Парамонов
36
Панцырев
7
Вазитдинов
91
Курзенев
60
Анфёров
2-1-5-1-1
38
Акишин
24
Джамалутдинов
24
Клещенко
8
Якуба
22
Завезен
89
Тюфяков
78
Пономарёв
17
Коновалов
31
Каретник
13
Георгиевский
23
Стефанович
91
Курзенев
37
Пушкарев
37
Пушкарев
91
Курзенев
60
Анфёров
68
Краев
68
Краев
60
Анфёров
26
Беликов
79
Борчашвили
79
Борчашвили
26
Беликов
29
Гусейнов
96
Чухланцев
96
Чухланцев
29
Гусейнов
23
Стефанович
4
Волчков
4
Волчков
23
Стефанович
17
Коновалов
92
Галкин
92
Галкин
17
Коновалов
24
Клещенко
64
Закиров
64
Закиров
24
Клещенко
89
Тюфяков
68
Иванушкин
68
Иванушкин
89
Тюфяков
13
Георгиевский
61
Образцов
61
Образцов
13
Георгиевский
Остались в запасе
Амкар (мол)
Кубань (мол)
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
59
Глеб Бурков
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
21
Никита Козловский
АП
12
Владислав Шевченко
ВР
Остались в запасе
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
59
Глеб Бурков
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
21
Никита Козловский
АП
12
Владислав Шевченко
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Амкар (мол) - Кубань (мол)
3
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Худорожков
(Пермь)
Стадион:
Звезда
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Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
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2016.04.16 15:54
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