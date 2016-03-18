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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ростов (мол)
Амкар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 18 марта 2016
Амкар (мол)
18.03.2016, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
0 : 1
Завершен
Ростов (мол)
88'
Ф. Кондрюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ростов (мол)
90'
+3
Желтая карточка
С. Ахмаев
90'
Замена
Д. Соловьев
️️️️
Д. Вебер
88'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кондрюков
Замена
А. Мелехов
️️️️
А. Гооге
84'
82'
Замена
С. Забродин
️️️️
И. Захаров
Замена
Г. Бурков
️️️️
Р. Гусейнов
75'
71'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Р. Ходунов
Замена
В. Чухланцев
️️️️
А. Трунин
64'
61'
Замена
Ф. Кондрюков
️️️️
А. Сиденко
Желтая карточка
А. Курзенев
54'
46'
Замена
Е. Стуканов
️️️️
А. Соболь
Замена
Г. Енев
️️️️
А. Филиппов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
80
Андрей Трунин
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
8
Даниил Остапенко
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
15
Руслан Шаповалов
ПП
81
Роман Ходунов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
73
Николай Смецкой
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
Ростов (мол)
30
Никита Медведев
ВР
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
37
Сергей Забродин
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
2-1-3-1-3
71
Красильников
29
Гусейнов
24
Мосунов
91
Филиппов
80
Трунин
17
Мурашов
68
Краев
7
Вазитдинов
91
Курзенев
60
Анфёров
70
Гооге
3-5-1-1
82
Суслов
79
Гречкин
44
Логунов
69
Ковалев
15
Шаповалов
47
Сиденко
6
Соболь
27
Захаров
8
Остапенко
11
Вебер
81
Ходунов
70
Гооге
61
Мелехов
61
Мелехов
70
Гооге
80
Трунин
96
Чухланцев
96
Чухланцев
80
Трунин
91
Филиппов
46
Енев
46
Енев
91
Филиппов
29
Гусейнов
59
Бурков
59
Бурков
29
Гусейнов
27
Захаров
37
Забродин
37
Забродин
27
Захаров
11
Вебер
17
Соловьев
17
Соловьев
11
Вебер
6
Соболь
8
Стуканов
8
Стуканов
6
Соболь
81
Ходунов
27
Ахмаев
27
Ахмаев
81
Ходунов
47
Сиденко
60
Кондрюков
60
Кондрюков
47
Сиденко
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ростов (мол)
73
Николай Смецкой
ЦП
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
49
Игорь Парамонов
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
16
Владимир Отмахов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
73
Николай Смецкой
ЦП
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
49
Игорь Парамонов
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
16
Владимир Отмахов
ВР
Остались в запасе
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Амкар (мол) - Ростов (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Бабаев
(Тобольск)
Стадион:
Звезда
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22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
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2020.12.06 11:38
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