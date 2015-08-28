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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Амкар (мол)
Ростов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 28 августа 2015
Ростов (мол)
28.08.2015, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
1 : 1
Завершен
Амкар (мол)
35'
Е. Стуканов
38'
Р. Гусейнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
Д. Машкин
90'
90'
Замена
А. Орлов
️️️️
В. Чухланцев
90'
Замена
А. Мосунов
️️️️
Е. Парамонов
88'
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
А. Анфёров
86'
Замена
И. Пушкарев
️️️️
И. Беликов
Замена
Д. Машкин
️️️️
А. Трошечкин
81'
Замена
Д. Хахалев
️️️️
Е. Стуканов
70'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
С. Забродин
46'
38'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гусейнов
ГОЛ! 1:0!
Е. Стуканов
35'
4'
Замена
А. Красильников
️️️️
Т. Краев
Пенальти не реализован!
Ф. Кондрюков
4'
3'
Красная карточка
В. Отмахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Евгений Стуканов
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
Главный тренер
Игорь Гамула
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
49
Игорь Парамонов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
26
Иван Беликов
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ростов (мол)
51
Иван Зозин
ВР
94
Данила Хахалев
ЦП
68
Василий Липин
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
37
Илья Пушкарев
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
4-1-5
82
Суслов
45
Лазуткин
53
Христис
60
Кондрюков
79
Гречкин
5
Трошечкин
8
Стуканов
47
Сиденко
8
Остапенко
37
Забродин
15
Шаповалов
2-5-2-1
16
Отмахов
29
Гусейнов
51
Ромащенко
17
Мурашов
11
Парамонов
96
Чухланцев
26
Беликов
68
Краев
49
Парамонов
7
Вазитдинов
60
Анфёров
8
Стуканов
94
Хахалев
94
Хахалев
8
Стуканов
5
Трошечкин
80
Машкин
80
Машкин
5
Трошечкин
37
Забродин
27
Ахмаев
27
Ахмаев
37
Забродин
96
Чухланцев
24
Орлов
24
Орлов
96
Чухланцев
60
Анфёров
79
Борчашвили
79
Борчашвили
60
Анфёров
26
Беликов
37
Пушкарев
37
Пушкарев
26
Беликов
11
Парамонов
24
Мосунов
24
Мосунов
11
Парамонов
68
Краев
71
Красильников
71
Красильников
68
Краев
Остались в запасе
Ростов (мол)
Амкар (мол)
68
Василий Липин
ЦП
51
Иван Зозин
ВР
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
68
Василий Липин
ЦП
51
Иван Зозин
ВР
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Ростов (мол) - Амкар (мол)
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Ермаков
(Краснодар)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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