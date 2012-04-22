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Луис Переа
Статистика
Луис Переа - статистика
Завершил карьеру
30 января 1979 (47)
#21 | Защитник
181 см | 78 кг
Колумбия | Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Кубок Америки 2011
Лига Европы 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Суперкубок УЕФА 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико
17
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
3 : 1
22.04.2012
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
0 : 1
15.04.2012
Атлетико
90' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
1 : 4
11.04.2012
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 0
08.04.2012
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
3 : 0
01.04.2012
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сарагоса
1 : 0
25.03.2012
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
2 : 1
21.03.2012
Атлетик
79' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
2 : 1
18.03.2012
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
2 : 0
11.03.2012
Гранада
78' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
1 : 1
04.03.2012
Атлетико
90' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
1 : 2
27.02.2012
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
1 : 1
19.02.2012
Атлетико
81' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Расинг
0 : 0
11.02.2012
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
0 : 0
06.02.2012
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
0 : 1
30.01.2012
Атлетико
79' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
0 : 4
21.01.2012
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0 : 0
08.01.2012
Атлетико
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
4 : 2
12.12.2011
Атлетико
1' - 90'
75'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
3 : 1
04.12.2011
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Реал
4 : 1
26.11.2011
Атлетико
1' - 90'
32'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
3 : 2
20.11.2011
Леванте
58' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
3 : 2
07.11.2011
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Гранада
0 : 0
15.10.2011
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
4 : 0
21.09.2011
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
4 : 0
18.09.2011
Расинг
1' - 90'
72'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
0 : 0
28.08.2011
Осасуна
1' - 90'
71'
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