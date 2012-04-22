Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 22 апреля 2012
Атлетико
22.04.2012, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
3 : 1
Завершен
Эспаньол
9'
Д. Годин
59'
А. Туран
61'
А. Туран
19'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эспаньол
Замена
В. Пандиани
️️️️
К. Уче
Замена
Коке
️️️️
А. Туран
Желтая карточка
Э. Морено
Желтая карточка
Р. Фалькао
Замена
Адриан
️️️️
Диего
Замена
А. Васкес
️️️️
Р. Баэна
ГОЛ! 3:1!
А. Туран
Пас отдал
Д. Годин
ГОЛ! 2:1!
А. Туран
Пас отдал
Хуанфран
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
Д. Годин
Замена
К. Гомес
️️️️
Ромарик
Замена
М. Суарес
️️️️
Габи
19'
ГОЛ! 1:1!
С. Гарсия
Пас отдал
Д. Вила
Желтая карточка
Габи
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Годин
Пас отдал
Диего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЛВ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Диего
АП
66
Арда Туран
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Ромарик
ЦП
25
Хоан Верду
АП
15
Рауль Баэна
АП
9
Серхио Гарсия
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Коке
ЦП
9
Педро Мартин
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
16
Луис
18
Домингес
2
Годин
20
Хуанфран
11
Сальвио
14
Габи
5
Тиагу
10
Диего
66
Туран
9
Фалькао
4-1-3-2
1
Альварес
21
Лопес
15
Морено
5
Родригес
12
Вила
5
Ромарик
9
Гарсия
15
Баэна
11
Коутиньо
5
Уче
25
Верду
14
Габи
4
Суарес
4
Суарес
14
Габи
66
Туран
6
Коке
6
Коке
66
Туран
10
Диего
20
Адриан
20
Адриан
10
Диего
5
Ромарик
6
Гомес
6
Гомес
5
Ромарик
15
Баэна
9
Васкес
9
Васкес
15
Баэна
5
Уче
12
Пандиани
12
Пандиани
5
Уче
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Новости команд
Все
Атлетико
Эспаньол
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
Вчера, 10:47
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
Вчера, 10:47
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+