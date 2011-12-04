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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Райо Вальекано
Атлетико - Райо Вальекано: обзор матча 04 декабря 2011
Атлетико
04.12.2011, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 15 тур
3 : 1
Завершен
Райо Вальекано
25'
Габи
74'
Р. Фалькао
90'
Э. Сальвио
90+1'
Пити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Райо Вальекано
+1
ГОЛ! 3:1!
Пити
ГОЛ! 3:0!
Э. Сальвио
Пас отдал
Габи
Замена
Адриан
️️️️
Диего
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Диего
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Д. Пачеко
️️️️
Тито
Желтая карточка
Диего
Замена
Пицци
️️️️
Коке
ГОЛ! 1:0!
Габи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Диего
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Пити
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
20
Адриан
ЦФ
Райо Вальекано
9
Коке
ВР
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Асенхо
18
Домингес
13
Миранда
21
Переа
16
Луис
4
Суарес
19
Рейес
14
Габи
6
Коке
10
Диего
9
Фалькао
4-3-3
1
Кобеньо
21
Фигерас
14
Аррибас
2
Тито
20
Касадо
10
Пити
18
Фуэго
26
Мовилья
7
Бангура
25
Мичу
23
Тамудо
19
Рейес
11
Сальвио
11
Сальвио
19
Рейес
6
Коке
21
Пицци
21
Пицци
6
Коке
10
Диего
20
Адриан
20
Адриан
10
Диего
2
Тито
22
Пачеко
22
Пачеко
2
Тито
Остались в запасе
Атлетико
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
9
Коке
ВР
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
9
Коке
ВР
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Атлетико - Райо Вальекано
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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