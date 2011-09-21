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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Спортинг
Атлетико - Спортинг: обзор матча 21 сентября 2011
Атлетико
21.09.2011, среда, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
4 : 0
Завершен
Спортинг
28'
А. Лора (АГ)
69'
А. Домингес
73'
Р. Фалькао
81'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Спортинг
+2
Желтая карточка
А. Ривера
ГОЛ! 4:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Габи
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Адриан
️️️️
Силвиу
Замена
Л. Моран
️️️️
Кармело
ГОЛ! 3:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Габи
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Коке
ГОЛ! 2:0!
А. Домингес
Пас отдал
Габи
Желтая карточка
П. Ассунсао
Желтая карточка
Кармело
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Лора
Желтая карточка
Д. Суарес
2'
Желтая карточка
А. Лора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
6
Кармело
АП
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
21
Пицци
АП
20
Адриан
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
4-5-1
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
18
Домингес
28
Силвиу
66
Туран
6
Коке
14
Габи
12
Ассунсао
11
Сальвио
9
Фалькао
4-4-2
25
Куэльяр
22
Суарес
11
Лора
15
Арнолен
4
Ботиа
6
Альварес
10
Де лас Куэвас
22
Леон
5
Ривера
6
Кармело
8
Трехо
6
Коке
19
Рейес
19
Рейес
6
Коке
28
Силвиу
20
Адриан
20
Адриан
28
Силвиу
10
Де лас Куэвас
7
Айосе
7
Айосе
10
Де лас Куэвас
6
Кармело
18
Моран
18
Моран
6
Кармело
Остались в запасе
Атлетико
Спортинг
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
21
Пицци
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
21
Пицци
АП
Остались в запасе
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Атлетико - Спортинг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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