Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 27 февраля 2012
Атлетико
27.02.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 25 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
49'
Р. Фалькао
36'
Д. Алвес
81'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Барселона
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
Силвиу
️️️️
А. Туран
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
Р. Фалькао
Замена
Ж. Пике
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
Замена
Педро
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
А. Санчес
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Коке
Желтая карточка
Коке
Замена
И. Куэнка
️️️️
Д. Алвес
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Тиагу
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
+1
Желтая карточка
С. Фабрегас
ГОЛ! 0:1!
Д. Алвес
Пас отдал
С. Фабрегас
Желтая карточка
А. Туран
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛВ
14
Габи
(К)
ЦП
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
20
Адриан
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-3-2-1
1
Куртуа
16
Луис
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
14
Габи
5
Тиагу
6
Коке
66
Туран
20
Адриан
9
Фалькао
4-1-2-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
5
Пуйоль
22
Абидаль
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
4
Санчес
4
Фабрегас
66
Туран
28
Силвиу
28
Силвиу
66
Туран
6
Коке
11
Сальвио
11
Сальвио
6
Коке
4
Санчес
3
Пике
3
Пике
4
Санчес
4
Фабрегас
9
Педро
9
Педро
4
Фабрегас
10
Алвес
7
Куэнка
7
Куэнка
10
Алвес
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Атлетико - Барселона
7
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 00:25 (прямая)
Новости команд
Все
Атлетико
Барселона
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
Вчера, 10:47
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
Вчера, 10:47
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+