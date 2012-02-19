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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Атлетико
Спортинг - Атлетико: обзор матча 19 февраля 2012
Спортинг
19.02.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
37'
С. Эгурен
20'
Р. Канелья (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Атлетико
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
М. Билич
Замена
Л. Переа
️️️️
Адриан
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Замена
А. Ривера
️️️️
А. Каштру
Желтая карточка
А. Каштру
Замена
О. Трехо
️️️️
Кармело
Замена
Пицци
️️️️
Диего
Желтая карточка
А. Колунга
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Коке
Желтая карточка
Д. Баррал
ГОЛ! 1:1!
С. Эгурен
Желтая карточка
Габи
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Канелья
Желтая карточка
С. Эгурен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Кармело
АП
8
Андре Каштру
АП
27
Адриан Колунга
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Техада
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Диего
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
4-2-2-2
25
Хуан Пабло
15
Канелья
15
Арнолен
4
Ботиа
22
Орфила
10
Де лас Куэвас
9
Эгурен
8
Каштру
6
Кармело
18
Баррал
27
Колунга
3-2-2-1-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
14
Габи
6
Коке
10
Диего
20
Адриан
9
Фалькао
8
Каштру
5
Ривера
5
Ривера
8
Каштру
6
Кармело
8
Трехо
8
Трехо
6
Кармело
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
20
Адриан
21
Переа
21
Переа
20
Адриан
6
Коке
11
Сальвио
11
Сальвио
6
Коке
10
Диего
21
Пицци
21
Пицци
10
Диего
Остались в запасе
Спортинг
Атлетико
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
22
Рикардо Леон
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Иньяки Техада
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
22
Рикардо Леон
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Иньяки Техада
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Спортинг - Атлетико
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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