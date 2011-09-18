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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Расинг
Атлетико - Расинг: обзор матча 18 сентября 2011
Атлетико
18.09.2011, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
4 : 0
Завершен
Расинг
23'
Р. Фалькао
36'
Р. Фалькао (П)
55'
Р. Фалькао
78'
Адриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Расинг
Желтая карточка
Адриан
Желтая карточка
О. Барба
ГОЛ! 4:0!
Адриан
Пас отдал
А. Туран
Замена
Хуанфран
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Л. Акоста
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
Пицци
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Э. Бедиа
️️️️
А. Гонсалес
Замена
А. Науэльпан
️️️️
М. Арана
ГОЛ! 3:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
А. Туран
Замена
О. Серрано
️️️️
Х. Луке
Замена
Адриан
️️️️
Диего
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Фалькао
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Диего
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
17
Хулиан Луке
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Атлетико
1
Жоэль
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
20
Адриан
ЦФ
Расинг
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
2
Хосе Пикон
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
24
Ариэль Науэльпан
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Куртуа
18
Домингес
13
Миранда
21
Переа
16
Луис
4
Суарес
5
Тиагу
19
Рейес
66
Туран
10
Диего
9
Фалькао
4-2-3-1
25
Тоньо
15
Перес
4
Барба
27
Гонсалес
5
Сисма
6
Циолис
8
Гонсалес
17
Арана
9
Акоста
17
Луке
7
Стуани
19
Рейес
20
Хуанфран
20
Хуанфран
19
Рейес
9
Фалькао
21
Пицци
21
Пицци
9
Фалькао
10
Диего
20
Адриан
20
Адриан
10
Диего
17
Арана
24
Науэльпан
24
Науэльпан
17
Арана
17
Луке
11
Серрано
11
Серрано
17
Луке
27
Гонсалес
10
Бедиа
10
Бедиа
27
Гонсалес
Остались в запасе
Атлетико
Расинг
1
Жоэль
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
14
Габи
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
2
Хосе Пикон
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
Главный тренер
Эктор Купер
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
14
Габи
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Остались в запасе
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
2
Хосе Пикон
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Эктор Купер
Статистика матча Атлетико - Расинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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