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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетико
Райо Вальекано - Атлетико: обзор матча 15 апреля 2012
Райо Вальекано
15.04.2012, воскресенье, 23:30
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
64'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Атлетико
Желтая карточка
Тито
+3
+1
Замена
Л. Переа
️️️️
Диего
Замена
Д. Бенито
️️️️
Х. Мовилья
Желтая карточка
А. Аррибас
Желтая карточка
Адриан
Замена
Д. Пачеко
️️️️
Р. Браво
Замена
А. Делибашич
️️️️
Л. Бангура
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Хуанфран
Замена
А. Туран
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
Р. Трасоррас
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
Р. Тамудо
Желтая карточка
Л. Бангура
Желтая карточка
Х. Мовилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
20
Хосе Мануэль Касадо
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
10
Пити
ПВ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
АП
10
Диего
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
28
Хосе Мануэль Алканиз
ЦЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
28
Диего Бенито
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Педро Мартин
ЦФ
4-2-1-3
1
Кобеньо
4
Браво
14
Аррибас
10
Трасоррас
2
Тито
20
Касадо
26
Мовилья
10
Пити
25
Мичу
7
Бангура
23
Тамудо
3-2-1-3-1
1
Куртуа
4
Суарес
18
Домингес
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
5
Тиагу
10
Диего
11
Сальвио
20
Адриан
9
Фалькао
26
Мовилья
28
Бенито
28
Бенито
26
Мовилья
4
Браво
22
Пачеко
22
Пачеко
4
Браво
7
Бангура
23
Делибашич
23
Делибашич
7
Бангура
10
Диего
21
Переа
21
Переа
10
Диего
4
Суарес
66
Туран
66
Туран
4
Суарес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетико
28
Хосе Мануэль Алканиз
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
28
Хосе Мануэль Алканиз
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
Остались в запасе
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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