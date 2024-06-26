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Рай Влут
Новости
Рай Влут - новости
Завершил карьеру
8 мая 1995 (31)
#20 | Нападающий
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Осужденный за смертельное ДТП нидерландец покинул «Урал»
2024.06.26 18:23
8
Влут прокомментировал ситуацию с Промесом
2024.04.03 15:17
2
В РФС оценили названия Лига уголовников и Лига приколов для РПЛ
2024.03.21 12:35
8
Форвард «Урала» готов сесть в тюрьму – его приговорили к 2,5 годам заключения
2024.03.18 21:21
Президент «Урала» сделал заявление о будущем Влута, которого приговорили к тюремному заключению
2024.03.06 19:07
4
«Урал» сообщил о повторной травме Влута, который не играет с апреля
2024.01.25 15:51
«Урал» сделал заявление по уголовному делу Влута: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы
2023.04.17 17:22
4
Адвокат Влута: «Рай подал апелляцию – решение будет в 2024 или 2025 году»
2023.04.17 14:37
Влут ответил на вопрос о своем уголовном деле: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы на родине
2023.04.05 14:53
2
Влут, получивший 2,5 года тюрьмы, прокомментировал победу над «Спартаком»
2023.04.04 20:08
3
«Урал» не будет расторгать контракт с Влутом – его приговорили к 2,5 годам тюрьмы за смертельное ДТП
2023.04.04 17:10
2
В Нидерландах считают, что Влут может отбыть срок за смертельное ДТП после завершения карьеры
2023.04.03 17:31
Пост
Экстрадиция в Нидерланды и разрыв контракта с «Уралом»: юристы рассказали, что грозит Влуту, приговоренному к 2,5 годам тюрьмы
2023.04.03 16:17
3
Влут подаст апелляцию на решение суда: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы
2023.04.03 15:38
1
В «Урале» рассказали, где находится Влут: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы на родине
2023.04.03 15:19
В «Урале» прокомментировали приговор Влута к 2,5 годам тюрьмы
2023.04.03 14:39
4
⚡ Влута из «Урала» приговорили к 2,5 годам тюрьмы: он устроил смертельное ДТП
2023.04.03 14:22
4
Влут вернулся в Россию: в Нидерландах его судят за смертельное ДТП
2023.03.29 15:41
Селюк: «Влут – конченая мразь, Россия обязана его выпроводить в Голландию»
2023.03.21 18:27
9
Пост
Что говорят в Нидерландах о смертельном ДТП с участием Влута: сравнивают с Промесом, требуют тюрьмы и опасаются бегства в Россию
2023.03.21 09:38
4
«Урал» сделал заявление по обвинению прокуратуры Нидерландов в адрес Влута
2023.03.20 17:52
Адвокат семьи погибшего ребенка опасается, что Влут примет гражданство РФ и останется в России
2023.03.20 17:35
6
Фото
Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу
2023.03.20 16:58
4
В Нидерландах запросили 3,5 года тюрьмы для Влута из «Урала»: он пьяным врезался в машину и стал виновником гибели 4-летнего ребенка
2023.03.20 16:18
8
Влут из «Урала» назвал Fan ID дерьмом
2023.03.15 13:15
2
Влут из «Урала» ответил, входит ли РПЛ в топ-10 лиг Европы
2023.03.15 12:42
Фото
Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.03.13 12:00
2
Голландцы забили 20 голов в этом сезоне РПЛ, среди легионеров больше только у бразильцев
2023.03.11 16:12
«Суп, похожий на кровь». Форвард «Урала» Влут – о самом популярном блюде в России
2023.01.06 17:34
5
Голландец Влут рассказал о своей главной проблеме после перехода в «Урал»
2023.01.06 16:22
1
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Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
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Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
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Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
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Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
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