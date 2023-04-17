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    Адвокат Влута: «Рай подал апелляцию – решение будет в 2024 или 2025 году»

    Эрик Томас, адвокат нападающего «Урала» Рая Влута, заявил о подаче апелляции на решение суда по уголовному делу футболиста.

    • Голландец в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
    • В результате аварии погиб 4-летний ребенок.
    • На родине Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

    «Сегодня Рай подал апелляцию. Полагаю, решение по апелляции будет вынесено где-то в 2024 или 2025 году», — заявил Томас.

    Экстрадиция в Нидерланды и разрыв контракта с «Уралом»: юристы рассказали, что грозит Влуту, приговоренному к 2,5 годам тюрьмы

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    Источник: «РБ Спорт»

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