Адвокат Влута: «Рай подал апелляцию – решение будет в 2024 или 2025 году»

Эрик Томас, адвокат нападающего «Урала» Рая Влута, заявил о подаче апелляции на решение суда по уголовному делу футболиста.

Голландец в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

На родине Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

«Сегодня Рай подал апелляцию. Полагаю, решение по апелляции будет вынесено где-то в 2024 или 2025 году», — заявил Томас.

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