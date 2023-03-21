Селюк: «Влут – конченая мразь, Россия обязана его выпроводить в Голландию»

Футбольный агент Дмитрий Селюк жестко раскритиковал Рая Влута.
- Нападающий «Урала» может попасть в тюрьму в Нидерландах.
- Прокуратура запросила для него 3,5 года лишения свободы.
- Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
- В результате аварии погиб 4-летний ребенок.
«Я считаю, что этот Влут – конченая мразь. Россия обязана его выпроводить в Голландию, а если «Урал» не расторгнет с ним контракт и не отправит его обратно, то они сами будут преступниками.
Если бы, не дай бог, этот дегенерат сбил насмерть ребeнка [президента «Урала»] Григория Иванова или [вице-президента клуба] Игоря Ефремова, я думаю, они бы по-другому смотрели на эту жизнь.
Считаю, что если эта мерзость убила ребeнка, то и те, кто хотят его отмазать, на себя навлекут грех», – сказал Селюк.
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