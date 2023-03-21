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    Селюк: «Влут – конченая мразь, Россия обязана его выпроводить в Голландию»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк жестко раскритиковал Рая Влута.

    • Нападающий «Урала» может попасть в тюрьму в Нидерландах.
    • Прокуратура запросила для него 3,5 года лишения свободы.
    • Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
    • В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

    «Я считаю, что этот Влут – конченая мразь. Россия обязана его выпроводить в Голландию, а если «Урал» не расторгнет с ним контракт и не отправит его обратно, то они сами будут преступниками.

    Если бы, не дай бог, этот дегенерат сбил насмерть ребeнка [президента «Урала»] Григория Иванова или [вице-президента клуба] Игоря Ефремова, я думаю, они бы по-другому смотрели на эту жизнь.

    Считаю, что если эта мерзость убила ребeнка, то и те, кто хотят его отмазать, на себя навлекут грех», – сказал Селюк.

    Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу

    Что говорят в Нидерландах о смертельном ДТП с участием Влута: сравнивают с Промесом, требуют тюрьмы и опасаются бегства в Россию

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    Источник: «Абзац»

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    Сегодня, 18:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +115

      Бригадный 17 минут назад

      Сей персонаж, возможно, и мразь. Но проблема в том, что некая страна с погонялом "Голландия" суть сборище подонков и ******...тов (ped...tov, в смысле). В преобладающем количестве. ЛГБТ-страна, если понятней охарактеризовать. Причем, эти голландские ******...ты с активной позицией, навязчивые и агрессивные. Так что, про Влута не знаю. Но губошлеп поступил совершенно правильно. Что послал ******...тов по известному адресу. В былые времена, помнится, на Дону за проступки наказывали очень строго. Жесточайше наказывали. Но даже и не подумали бы чтобы выдать провинившегося забугорным ******...там. И это было правильно.

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      Рейтинг: +1925

      lek! 17 минут назад

      Я бы принципиально не отдавал им его , да еще средний палец показал бы .

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      Рейтинг: +973

      Krics 17 минут назад

      Не суди,и сам судим не будешь.

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      Рейтинг: +1339

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      И прицепом к нему уголовника и наркодилера губошлёпа Промяса экстрадировать. Своих уголовников хватает. Гыгыгы

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      Рейтинг: +12459

      Вомбат 1 час назад

      Селюк, вы попутали Влута с Промесом. Влут, конечно, тоже преступник, но он сейчас в Голландии и собирается прийти на суд. Это Промес побоялся поехать даже в Турцию, не говоря уж об Эмиратах, чтобы его, не дай бог, не выдали.

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