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  • Селюк: «Влут – конченая мразь, Россия обязана его выпроводить в Голландию»

Селюк: «Влут – конченая мразь, Россия обязана его выпроводить в Голландию»

21 марта 2023, 18:27
9

Футбольный агент Дмитрий Селюк жестко раскритиковал Рая Влута.

  • Нападающий «Урала» может попасть в тюрьму в Нидерландах.
  • Прокуратура запросила для него 3,5 года лишения свободы.
  • Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
  • В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

«Я считаю, что этот Влут – конченая мразь. Россия обязана его выпроводить в Голландию, а если «Урал» не расторгнет с ним контракт и не отправит его обратно, то они сами будут преступниками.

Если бы, не дай бог, этот дегенерат сбил насмерть ребeнка [президента «Урала»] Григория Иванова или [вице-президента клуба] Игоря Ефремова, я думаю, они бы по-другому смотрели на эту жизнь.

Считаю, что если эта мерзость убила ребeнка, то и те, кто хотят его отмазать, на себя навлекут грех», – сказал Селюк.

Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу

Что говорят в Нидерландах о смертельном ДТП с участием Влута: сравнивают с Промесом, требуют тюрьмы и опасаются бегства в Россию

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Источник: «Абзац»
Россия. Премьер-лига Урал Влут Рай Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
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Вомбат
1679413008
Селюк, вы попутали Влута с Промесом. Влут, конечно, тоже преступник, но он сейчас в Голландии и собирается прийти на суд. Это Промес побоялся поехать даже в Турцию, не говоря уж об Эмиратах, чтобы его, не дай бог, не выдали.
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Krics
1679416162
Не суди,и сам судим не будешь.
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lek!
1679416169
Я бы принципиально не отдавал им его , да еще средний палец показал бы .
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Бригадный
1679416215
Сей персонаж, возможно, и мразь. Но проблема в том, что некая страна с погонялом "Голландия" суть сборище подонков и ******...тов (ped...tov, в смысле). В преобладающем количестве. ЛГБТ-страна, если понятней охарактеризовать. Причем, эти голландские ******...ты с активной позицией, навязчивые и агрессивные. Так что, про Влута не знаю. Но губошлеп поступил совершенно правильно. Что послал ******...тов по известному адресу. В былые времена, помнится, на Дону за проступки наказывали очень строго. Жесточайше наказывали. Но даже и не подумали бы чтобы выдать провинившегося забугорным ******...там. И это было правильно.
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