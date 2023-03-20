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    «Урал» сделал заявление по обвинению прокуратуры Нидерландов в адрес Влута

    «Урал» выступил с заявлением по ситуации с обвинениями прокуратуры Нидерландов в адрес нападающего «Урала» Рая Влута.

    • Прокуратура Нидерландов просит для Влута 3,5 года заключения.
    • По информации AD, в ноябре 2021 года футболист пьяным врезался в машину с двумя детьми, в результате чего скончался четырехлетний ребенок.
    • Содержание алкоголя в крови Влута составило 1,18 промилле.

    «Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счeт до решения суда считаю преждевременным.

    Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению», – заявил президент клуба Григорий Иванов.

    Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    20.03.2023 17:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19186

      Cleaner 1 час назад

      А вот Промес в Тарасовке прячется...(

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