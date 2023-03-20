«Урал» сделал заявление по обвинению прокуратуры Нидерландов в адрес Влута

«Урал» выступил с заявлением по ситуации с обвинениями прокуратуры Нидерландов в адрес нападающего «Урала» Рая Влута.

Прокуратура Нидерландов просит для Влута 3,5 года заключения.

По информации AD, в ноябре 2021 года футболист пьяным врезался в машину с двумя детьми, в результате чего скончался четырехлетний ребенок.

Содержание алкоголя в крови Влута составило 1,18 промилле.

«Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счeт до решения суда считаю преждевременным.

Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению», – заявил президент клуба Григорий Иванов.

Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу