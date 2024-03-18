Форвард «Урала» готов сесть в тюрьму – его приговорили к 2,5 годам заключения

Бывший вице-президент «Урала» Игорь Ефремов высказался об уголовном преследовании Рая Влута в Нидерландах.

Голландский футболист в ноябре 2021 года врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

В Нидерландах Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

– Что вы знаете о ситуации?

– Влут в нетрезвом состоянии врезался в машину с семьей. Со слов Рая, есть не то что смягчающие обстоятельства…Но мальчик не был пристегнут.

– «Урал» ничего не нарушил, это чисто имиджевый вопрос. Нормально ли для РПЛ ассоциироваться с такими игроками?

– Пока финального приговора нет, думаю, что никаких ограничений быть не должно.

– А если он есть?

– Если он есть, то Влут собирается и летит отбывать наказание. Это же даже прописано в любом контракте.

Я разговаривал с Влутом. Ему еще нет тридцати, это останется с ним на всю жизнь. Это кошмар. Это случилось, он, наверное, понесет наказание.

Влут говорит: «Я готов отсидеть. Скажут семь лет – значит, семь. Четыре – значит, четыре, потому что это останется со мной на всю жизнь».

Но ему же еще и назначили огромный финансовый штраф. Он говорит: «Для того, чтобы я эти деньги заплатил, должен работать». У него есть логика. «Если я сейчас буду безработный…»

– Это же его проблемы.

– Его, но он поэтому и говорит, что готов. Более того, он не скрывался. Когда его вызывали на суд, он спокойно из Екатеринбурга прилетел в Амстердам. Прилетел, три дня там провел, и вернулся назад.