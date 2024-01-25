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    • «Урал» сообщил о повторной травме Влута, который не играет с апреля

    «Урал» сообщил о повторной травме Влута, который не играет с апреля

    Нидерландский полузащитник «Урала» 28-летний Рай Влут получил новое повреждение, его ждет медобследование. Только после этого станут известны серьезность травмы и сроки реабилитации.

    «Стоит отметить, что футболист прибыл на сбор в Дубай уже травмированным: повреждение он получил в ходе самостоятельной подготовки во время каникул.

    Напомним, Рай Влут не играет с апреля 2023-го года, когда он получил травму голеностопа. Восстановление после операции заняло около полугода», – говорится в сообщении клуба.

    • В марте 2022 года хавбек перешел из «Хераклеса» в «Астану», а в сентябре 2022-го стал игроком «Урала».
    • В общей сложности он провел за екатеринбуржцев 25 матчей и забил 7 голов.
    • 3 апреля 2023 года в Нидерландах Влута приговорили к двум с половиной годам тюремного заключения по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем 14 ноября 2021 года.

    Источник: официальный сайт «Урала»

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