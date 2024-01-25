«Урал» сообщил о повторной травме Влута, который не играет с апреля

Нидерландский полузащитник «Урала» 28-летний Рай Влут получил новое повреждение, его ждет медобследование. Только после этого станут известны серьезность травмы и сроки реабилитации.

«Стоит отметить, что футболист прибыл на сбор в Дубай уже травмированным: повреждение он получил в ходе самостоятельной подготовки во время каникул.

Напомним, Рай Влут не играет с апреля 2023-го года, когда он получил травму голеностопа. Восстановление после операции заняло около полугода», – говорится в сообщении клуба.