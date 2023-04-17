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  • «Урал» сделал заявление по уголовному делу Влута: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы

«Урал» сделал заявление по уголовному делу Влута: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы

17 апреля 2023, 17:22
4

«Урал» прокомментировал решение нападающего Рая Влута подать апелляцию на свой приговор по делу о ДТП в 2021 году.

«Футболист сделал это в ответ на аналогичные действия потерпевшей стороны несколько дней назад. Теперь дело отправится на новое рассмотрение.

До суда в следующей инстанции Влут сможет оставаться на свободе на законных основаниях, никаких ограничений на его передвижение не наложено. Рай не скрывается от правосудия, он неоднократно подчeркивал, что готов к любому исходу.

Таким образом, атакующий полузащитник остается игроком «Урала», в составе которого готовится к предстоящим матчам», – говорится в заявлении «Урала».

  • Голландец в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
  • В результате аварии погиб 4-летний ребенок.
  • На родине Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

Экстрадиция в Нидерланды и разрыв контракта с «Уралом»: юристы рассказали, что грозит Влуту, приговоренному к 2,5 годам тюрьмы

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Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Влут Рай
Комментарии (4)
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Таврида
1681742904
Ну все, теперь у Влута прямой путь к российскому гражданству...
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DOCTOR PENALTY
1681743889
Ни хера себе "не скрывается от правосудия", аж за Урал убежал.
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моэм
1681772582
Меня смущает только то что приговор Влуту " нарисовали " сразу же после его переезда в Россию из Казахстана , куда его отпустили из страны ....во время "следствия" ?.... а то что Голландия , в плане политической зависимости ., фактически является графством Британии , добавляет ещё больше сомнений в "объективности" следствия , где заправляют англосаксы.
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