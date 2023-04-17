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    «Урал» сделал заявление по уголовному делу Влута: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы

    «Урал» прокомментировал решение нападающего Рая Влута подать апелляцию на свой приговор по делу о ДТП в 2021 году.

    «Футболист сделал это в ответ на аналогичные действия потерпевшей стороны несколько дней назад. Теперь дело отправится на новое рассмотрение.

    До суда в следующей инстанции Влут сможет оставаться на свободе на законных основаниях, никаких ограничений на его передвижение не наложено. Рай не скрывается от правосудия, он неоднократно подчeркивал, что готов к любому исходу.

    Таким образом, атакующий полузащитник остается игроком «Урала», в составе которого готовится к предстоящим матчам», – говорится в заявлении «Урала».

    • Голландец в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
    • В результате аварии погиб 4-летний ребенок.
    • На родине Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

    Экстрадиция в Нидерланды и разрыв контракта с «Уралом»: юристы рассказали, что грозит Влуту, приговоренному к 2,5 годам тюрьмы

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    Сегодня, 17:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24605

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Ни хера себе "не скрывается от правосудия", аж за Урал убежал.

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    • ...
      Рейтинг: +1144

      Таврида 53 минуты назад

      Ну все, теперь у Влута прямой путь к российскому гражданству...

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