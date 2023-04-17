«Урал» сделал заявление по уголовному делу Влута: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы

«Урал» прокомментировал решение нападающего Рая Влута подать апелляцию на свой приговор по делу о ДТП в 2021 году.

«Футболист сделал это в ответ на аналогичные действия потерпевшей стороны несколько дней назад. Теперь дело отправится на новое рассмотрение.

До суда в следующей инстанции Влут сможет оставаться на свободе на законных основаниях, никаких ограничений на его передвижение не наложено. Рай не скрывается от правосудия, он неоднократно подчeркивал, что готов к любому исходу.

Таким образом, атакующий полузащитник остается игроком «Урала», в составе которого готовится к предстоящим матчам», – говорится в заявлении «Урала».

Голландец в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

На родине Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

Экстрадиция в Нидерланды и разрыв контракта с «Уралом»: юристы рассказали, что грозит Влуту, приговоренному к 2,5 годам тюрьмы