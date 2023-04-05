Влут ответил на вопрос о своем уголовном деле: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы на родине

Нападающий «Урала» Рай Влут отреагировал на решение суда Харлема по его уголовному делу.
— Несколько дней назад были новости о твоем деле в Нидерландах. Прокомментируешь?
— Мне сказать нечего. Не готов комментировать.
- Голландец в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
- В результате аварии погиб 4-летний ребенок.
- На родине Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы.
Экстрадиция в Нидерланды и разрыв контракта с «Уралом»: юристы рассказали, что грозит Влуту, приговоренному к 2,5 годам тюрьмы
Источник: «Спорт-Экспресс»