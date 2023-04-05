Влут ответил на вопрос о своем уголовном деле: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы на родине

Нападающий «Урала» Рай Влут отреагировал на решение суда Харлема по его уголовному делу.

— Несколько дней назад были новости о твоем деле в Нидерландах. Прокомментируешь?

— Мне сказать нечего. Не готов комментировать.

Голландец в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

На родине Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

Экстрадиция в Нидерланды и разрыв контракта с «Уралом»: юристы рассказали, что грозит Влуту, приговоренному к 2,5 годам тюрьмы