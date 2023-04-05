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    Влут ответил на вопрос о своем уголовном деле: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы на родине

    Нападающий «Урала» Рай Влут отреагировал на решение суда Харлема по его уголовному делу.

    — Несколько дней назад были новости о твоем деле в Нидерландах. Прокомментируешь?

    — Мне сказать нечего. Не готов комментировать.

    • Голландец в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
    • В результате аварии погиб 4-летний ребенок.
    • На родине Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

    Экстрадиция в Нидерланды и разрыв контракта с «Уралом»: юристы рассказали, что грозит Влуту, приговоренному к 2,5 годам тюрьмы

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2023 14:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1938

      lek! 5 апреля, 15:52

      Познавательная статья , Я узнал о том , чего не знал ранее .

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      Рейтинг: +61

      Bez Imeni > lek! 5 апреля, 17:10

      нечего сказать))

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