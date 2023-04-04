«Урал» не будет расторгать контракт с Влутом – его приговорили к 2,5 годам тюрьмы за смертельное ДТП

Президент «Урала» Григорий Иванов прояснил ситуацию с будущим в клубе Рая Влута.

Голландец в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

На родине Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

- Вчера вы давали комментарий по делу Влута. Что-то поменялось за день? Пообщались с Влутом?

– Ничего не изменилось. Он сам принимает решение. Он может подать апелляцию, это будет еще года полтора. Мы не планируем из-за этого расторгать контракт.

- Как отреагировали на шумиху вокруг этого дела, что вам стали все звонить?

– Зачем? Для чего стали все звонить мне? Это не мое дело. Где-то это случилось, мы его потом взяли. Мы знали об этом. Мы ничего не можем решить.

Экстрадиция в Нидерланды и разрыв контракта с «Уралом»: юристы рассказали, что грозит Влуту, приговоренному к 2,5 годам тюрьмы