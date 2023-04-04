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    «Урал» не будет расторгать контракт с Влутом – его приговорили к 2,5 годам тюрьмы за смертельное ДТП

    Президент «Урала» Григорий Иванов прояснил ситуацию с будущим в клубе Рая Влута.

    • Голландец в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
    • В результате аварии погиб 4-летний ребенок.
    • На родине Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

    - Вчера вы давали комментарий по делу Влута. Что-то поменялось за день? Пообщались с Влутом?

    – Ничего не изменилось. Он сам принимает решение. Он может подать апелляцию, это будет еще года полтора. Мы не планируем из-за этого расторгать контракт.

    - Как отреагировали на шумиху вокруг этого дела, что вам стали все звонить?

    – Зачем? Для чего стали все звонить мне? Это не мое дело. Где-то это случилось, мы его потом взяли. Мы знали об этом. Мы ничего не можем решить.

    Экстрадиция в Нидерланды и разрыв контракта с «Уралом»: юристы рассказали, что грозит Влуту, приговоренному к 2,5 годам тюрьмы

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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