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  • Голландец Влут рассказал о своей главной проблеме после перехода в «Урал»

Голландец Влут рассказал о своей главной проблеме после перехода в «Урал»

6 января 2023, 16:22
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Нападающий «Урала» Рай Влут ответил, с какими сложностями он столкнулся после перехода в клуб из Екатеринбурга.

– Самое тяжeлое, к чему ты не можешь пока привыкнуть в России.

– Русский язык. Я пытаюсь учить его на телефоне, но это очень сложно. Думаю, чтобы выучить русский мне нужен репетитор, и я планирую начать брать уроки зимой.

Осенью ребята из команды помогали мне понять некоторые слова.

– Какие слова ты уже хорошо знаешь?

– Лево, право, вперед, назад, как дела, пока, хорошо и несколько ругательных слов, но я не думаю, что вы их сможете опубликовать (смеется).

  • В сентябре «Урал» купил Влута у «Астаны».
  • Он забил 2 гола в 8 матчах.
  • Форвард не играет с 20 октября из-за травмы.

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Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Влут Рай
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