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    Голландец Влут рассказал о своей главной проблеме после перехода в «Урал»

    Нападающий «Урала» Рай Влут ответил, с какими сложностями он столкнулся после перехода в клуб из Екатеринбурга.

    – Самое тяжeлое, к чему ты не можешь пока привыкнуть в России.

    – Русский язык. Я пытаюсь учить его на телефоне, но это очень сложно. Думаю, чтобы выучить русский мне нужен репетитор, и я планирую начать брать уроки зимой.

    Осенью ребята из команды помогали мне понять некоторые слова.

    – Какие слова ты уже хорошо знаешь?

    – Лево, право, вперед, назад, как дела, пока, хорошо и несколько ругательных слов, но я не думаю, что вы их сможете опубликовать (смеется).

    • В сентябре «Урал» купил Влута у «Астаны».
    • Он забил 2 гола в 8 матчах.
    • Форвард не играет с 20 октября из-за травмы.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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