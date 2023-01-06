Голландец Влут рассказал о своей главной проблеме после перехода в «Урал»

Нападающий «Урала» Рай Влут ответил, с какими сложностями он столкнулся после перехода в клуб из Екатеринбурга.
– Самое тяжeлое, к чему ты не можешь пока привыкнуть в России.
– Русский язык. Я пытаюсь учить его на телефоне, но это очень сложно. Думаю, чтобы выучить русский мне нужен репетитор, и я планирую начать брать уроки зимой.
Осенью ребята из команды помогали мне понять некоторые слова.
– Какие слова ты уже хорошо знаешь?
– Лево, право, вперед, назад, как дела, пока, хорошо и несколько ругательных слов, но я не думаю, что вы их сможете опубликовать (смеется).
- В сентябре «Урал» купил Влута у «Астаны».
- Он забил 2 гола в 8 матчах.
- Форвард не играет с 20 октября из-за травмы.
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Источник: телеграм-канал «Урала»