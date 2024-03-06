Президент «Урала» сделал заявление о будущем Влута, которого приговорили к тюремному заключению

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил, собирается ли клуб расторгать контракт с форвардом Раем Влутом.
- Голландский футболист в ноябре 2021 года врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
- В результате аварии погиб 4-летний ребенок.
- В Нидерландах Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы.
«Идет апелляция сейчас. Ее подали потерпевшие. Пока приговор не вступит в силу, мы не можем назвать его преступником.
Но если апелляция будет не в его сторону, тогда в нашей команде его не будет», – заявил Иванов.
- Влут был осужден в апреле 2023 года.
- Нападающий играл за «Урал» до конца прошлого сезона.
- Более полугода он не выходит на поле. Официальная причина – травма.