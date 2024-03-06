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    • Президент «Урала» сделал заявление о будущем Влута, которого приговорили к тюремному заключению

    Президент «Урала» сделал заявление о будущем Влута, которого приговорили к тюремному заключению

    Президент «Урала» Григорий Иванов ответил, собирается ли клуб расторгать контракт с форвардом Раем Влутом.

    • Голландский футболист в ноябре 2021 года врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
    • В результате аварии погиб 4-летний ребенок.
    • В Нидерландах Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы.

    «Идет апелляция сейчас. Ее подали потерпевшие. Пока приговор не вступит в силу, мы не можем назвать его преступником.

    Но если апелляция будет не в его сторону, тогда в нашей команде его не будет», – заявил Иванов.

    • Влут был осужден в апреле 2023 года.
    • Нападающий играл за «Урал» до конца прошлого сезона.
    • Более полугода он не выходит на поле. Официальная причина – травма.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    06.03.2024 19:07
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    neim
    1709743224
    И этот из Нидерландов. У нас что, в РПЛ пристанище для уголовников ?
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    Cleaner
    1709744645
    Вот чем Урал отличается от СПАРТАКА! Его руководитель прямо и ясно высказал свою позицию по ситуации с Влутом. Спартаковское же руководство СОПЛИ ЖУЕТ, отмалчивается и делает вид, что проблемы Промеса не существует. То есть морально поддерживает и ОПРАВДЫВАЕТ преступника. Приговор за нападение на брата уже вынесен, однако Промес все еще в команде. Стыдно за Спартака...(((
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    VPERDIV SPARTAK
    1709754269
    Какие апелляции..в тюрьму обоих сразу...не позорьтесь
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    VPERDIV SPARTAK
    1709754439
    На самолёте Лукойл вывезти двоих к нидерам в сопровождении шахты и ляксея всея Спартак з.
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