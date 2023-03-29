Влут вернулся в Россию: в Нидерландах его судят за смертельное ДТП

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о возвращении полузащитника Рая Влута из Нидерландов.
«Рай Влут тренируется, работает с командой. Что еще я могу сказать. Он вернулся из Голландии», – сказал Иванов.
- Нападающий «Урала» может попасть в тюрьму в Нидерландах.
- Прокуратура запросила для него 3,5 года лишения свободы.
- Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
- В результате аварии погиб 4-летний ребенок.
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Источник: «Спорт-Экспресс»