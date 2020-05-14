Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хонь Юнь-Хо - статистика

Завершил карьеру
12 августа 1989 (37), Чеджу
#26 | Защитник
186 см | 80 кг
Южная Корея
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
23
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
1 : 3
14.05.2016
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
1 : 1
07.05.2016
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
0 : 0
29.04.2016
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
0 : 2
23.04.2016
Аугсбург
40' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
1 : 0
16.04.2016
Штутгарт
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вердер
1 : 2
09.04.2016
Аугсбург
86' - 90'
87'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
4 : 2
02.04.2016
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
1 : 3
20.03.2016
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Дармштадт
2 : 2
12.03.2016
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
3 : 3
05.03.2016
Байер
1' - 45'
25'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
2 : 1
02.03.2016
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
1 : 3
14.02.2016
Бавария
1' - 71'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ингольштадт
2 : 1
06.02.2016
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
0 : 0
30.01.2016
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Герта
0 : 0
23.01.2016
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
0 : 1
19.12.2015
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
2 : 1
13.12.2015
Шальке-04
1' - 90'
34'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
3 : 3
31.10.2015
Майнц
1' - 76'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия Д
5 : 1
25.10.2015
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
1 : 1
04.10.2015
Аугсбург
68' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 3
26.09.2015
Хоффенхайм
1' - 90'
68'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
4 : 2
23.09.2015
Аугсбург
1' - 90'
80'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
2 : 0
20.09.2015
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
0 : 1
29.08.2015
Ингольштадт
1' - 90'
26'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 1
22.08.2015
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0 : 1
15.08.2015
Герта
1' - 90'
Главные новости
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
2
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
1
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
10:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+