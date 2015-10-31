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Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 31 октября 2015
Аугсбург
31.10.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 3
Завершен
Майнц
42'
П. Верхаг (П)
50'
К. Чжа-Чеол
81'
Р. Бобадилья
18'
Й. Муто
30'
Й. Муто
90+3'
Й. Муто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Майнц
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
Й. Муто
Пас отдал
Ш. Белл
84'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Г. Хара
84'
Замена
С. Сердар
️️️️
Х. Самперио
ГОЛ! 3:2!
Р. Бобадилья
Пас отдал
Каюби
81'
Замена
Я. Кальсен-Бракер
️️️️
Х. Юнь-Хо
76'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Ч. Донь-Вон
73'
Желтая карточка
Д. Кор
69'
Замена
Д. Кор
️️️️
Д. Байер
64'
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
63'
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
62'
60'
Замена
Д. Бросински
️️️️
Л. Балогун
ГОЛ! 2:2!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
Каюби
50'
47'
Желтая карточка
Д. Латца
44'
Желтая карточка
Г. Хара
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Верхаг
42'
41'
Желтая карточка
П. де Бласис
30'
ГОЛ! 0:2!
Й. Муто
Пас отдал
Х. Самперио
18'
ГОЛ! 0:1!
Й. Муто
Пас отдал
П. де Бласис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Каюби
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Майнц
24
Янник Хут
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
3-4-3
1
Хитц
24
Клаван
2
Верхаг
26
Хонь Юнь-Хо
10
Байер
8
Фойлнер
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
9
Матавж
3-2-2-1-2
1
Кариус
26
Бунгерт
16
Белл
18
Хара
27
Балогун
19
Бенгтссон
29
Самперио
46
Латца
10
Малли
8
де Бласис
11
Муто
26
Хонь Юнь-Хо
18
Кальсен-Бракер
18
Кальсен-Бракер
26
Хонь Юнь-Хо
33
Чжи Донь-Вон
35
Эссвайн
35
Эссвайн
33
Чжи Донь-Вон
10
Байер
31
Кор
31
Кор
10
Байер
27
Балогун
18
Бросински
18
Бросински
27
Балогун
29
Самперио
8
Сердар
8
Сердар
29
Самперио
18
Хара
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
18
Хара
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
13
Александр Маннингер
ВР
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
24
Янник Хут
ВР
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Аугсбург - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Аугсбург Арена
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