Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Аугсбург
Боруссия М - Аугсбург: обзор матча 23 сентября 2015
Боруссия М
23.09.2015, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Аугсбург
5'
Ф. Джонсон
17'
Г. Джака
19'
Л. Штиндль
21'
М. Дауд
51'
П. Верхаг (П)
75'
П. Верхаг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Аугсбург
90'
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
86'
Желтая карточка
Д. Байер
80'
Желтая карточка
Х. Юнь-Хо
80'
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Д. Кор
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Г. Джака
77'
75'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
П. Верхаг
71'
Замена
Ф. Макс
️️️️
А. Эссвайн
Замена
И. Траоре
️️️️
Ф. Джонсон
59'
Замена
А. Хан
️️️️
П. Херрманн
56'
Желтая карточка
Л. Штиндль
53'
51'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
П. Верхаг
Желтая карточка
Г. Джака
47'
46'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
К. Стафилидис
ГОЛ! 4:0!
М. Дауд
Пас отдал
Раффаэл
21'
ГОЛ! 3:0!
Л. Штиндль
Пас отдал
Раффаэл
19'
ГОЛ! 2:0!
Г. Джака
Пас отдал
Раффаэл
17'
16'
Желтая карточка
П. Верхаг
11'
Желтая карточка
К. Стафилидис
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джонсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Андре Хан
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
18
Домингес
4
Корб
15
Кристенсен
34
Джака
19
Джонсон
81
Дауд
13
Штиндль
7
Херрманн
11
Раффаэл
4-4-2
1
Хитц
2
Верхаг
26
Хонь Юнь-Хо
24
Клаван
3
Стафилидис
35
Эссвайн
10
Байер
31
Кор
10
Ку Чжа-Чеол
9
Матавж
33
Чжи Донь-Вон
7
Херрманн
28
Хан
28
Хан
7
Херрманн
19
Джонсон
16
Траоре
16
Траоре
19
Джонсон
34
Джака
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
34
Джака
31
Кор
13
Мельдерс
13
Мельдерс
31
Кор
35
Эссвайн
30
Макс
30
Макс
35
Эссвайн
3
Стафилидис
8
Фойлнер
8
Фойлнер
3
Стафилидис
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+