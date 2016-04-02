Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Аугсбург
Майнц - Аугсбург: обзор матча 02 апреля 2016
Майнц
02.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
4 : 2
Завершен
Аугсбург
13'
К. Клеменс
24'
П. де Бласис
53'
П. де Бласис
76'
К. Клеменс
9'
Каюби
40'
К. Чжа-Чеол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Аугсбург
Замена
К. Мориц
️️️️
К. Клеменс
87'
84'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ю. Малли
79'
ГОЛ! 4:2!
К. Клеменс
Пас отдал
Д. Кордоба
76'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ф. Фрай
74'
72'
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
69'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Ф. Макс
66'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Д. Кор
57'
Желтая карточка
М. Фойлнер
Желтая карточка
Г. Бюссманн
54'
ГОЛ! 3:2!
П. де Бласис
Пас отдал
Д. Бросински
53'
40'
ГОЛ! 2:2!
К. Чжа-Чеол
ГОЛ! 2:1!
П. де Бласис
Пас отдал
Д. Латца
24'
ГОЛ! 1:1!
К. Клеменс
Пас отдал
Ю. Малли
13'
9'
ГОЛ! 0:1!
Каюби
Пас отдал
Д. Кор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Майнц
22
Даниэль Зеайтер
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
47
Филипп Клеман
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
4-3-1-2
1
Кариус
16
Белл
24
Бюссманн
42
Хак
18
Бросински
46
Латца
17
Клеменс
20
Фрай
10
Малли
9
Кордоба
8
де Бласис
3-5-2
1
Хитц
26
Хонь Юнь-Хо
24
Клаван
30
Макс
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
8
Фойлнер
31
Кор
25
Бобадилья
27
Финнбогасон
20
Фрай
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Фрай
17
Клеменс
18
Мориц
18
Мориц
17
Клеменс
10
Малли
9
Онисиво
9
Онисиво
10
Малли
30
Макс
3
Стафилидис
3
Стафилидис
30
Макс
31
Кор
35
Эссвайн
35
Эссвайн
31
Кор
25
Бобадилья
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
Остались в запасе
Майнц
Аугсбург
22
Даниэль Зеайтер
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
47
Филипп Клеман
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
22
Даниэль Зеайтер
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
47
Филипп Клеман
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Майнц - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Аугсбург
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+