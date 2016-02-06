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Ингольштадт - Аугсбург
Ингольштадт - Аугсбург: обзор матча 06 февраля 2016
Ингольштадт
06.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
59'
М. Матип
85'
М. Хартманн (П)
14'
К. Стафилидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Аугсбург
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
Д. Лескано
90'
+2
Замена
М. Мультауп
️️️️
М. Хартманн
88'
88'
Желтая карточка
М. Фойлнер
Желтая карточка
Д. Лескано
87'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Хартманн
85'
81'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Р. Бобадилья
70'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
А. Эссвайн
Желтая карточка
П. Гросс
62'
61'
Замена
Я. Моравек
️️️️
Ч. Донь-Вон
Замена
А. Моралес
️️️️
М. Кристиансен
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Матип
Пас отдал
Рожер
59'
45'
+1
Желтая карточка
Каюби
20'
Желтая карточка
П. Верхаг
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Стафилидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Рожер
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
3-4-2-1
28
Озкан
34
Матип
21
Хюбнер
21
Да Коста
13
Гросс
4
Бауэр
8
Рожер
13
Кристиансен
9
Хартманн
7
Леки
37
Лескано
4-4-2
1
Хитц
2
Верхаг
26
Хонь Юнь-Хо
24
Клаван
3
Стафилидис
35
Эссвайн
10
Ку Чжа-Чеол
31
Кор
30
Каюби
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
9
Хартманн
11
Мультауп
11
Мультауп
9
Хартманн
13
Кристиансен
27
Моралес
27
Моралес
13
Кристиансен
37
Лескано
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
37
Лескано
33
Чжи Донь-Вон
30
Моравек
30
Моравек
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
8
Фойлнер
8
Фойлнер
25
Бобадилья
35
Эссвайн
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
35
Эссвайн
Остались в запасе
Ингольштадт
Аугсбург
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Александр Маннингер
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Ингольштадт - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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