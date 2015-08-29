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Аугсбург - Ингольштадт
Аугсбург - Ингольштадт: обзор матча 29 августа 2015
Аугсбург
29.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ингольштадт
63'
М. Леки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Ингольштадт
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Д. Кор
83'
81'
Замена
Р. Брежери
️️️️
Л. Хинтерсер
76'
Замена
Р. Бауэр
️️️️
М. Зуттнер
68'
Желтая карточка
М. Матип
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Леки
Пас отдал
П. Гросс
61'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
М. Хартманн
57'
Желтая карточка
М. Хартманн
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Х. Алтынтоп
57'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Каюби
46'
41'
Желтая карточка
М. Леки
Желтая карточка
Х. Юнь-Хо
26'
Желтая карточка
Каюби
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
4-4-1-1
1
Хитц
30
Макс
26
Хонь Юнь-Хо
24
Клаван
2
Верхаг
30
Каюби
31
Кор
10
Байер
17
Вернер
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
3-2-2-2-1
28
Озкан
21
Хюбнер
34
Матип
29
Зуттнер
28
Левелс
27
Моралес
13
Гросс
8
Рожер
7
Леки
9
Хартманн
16
Хинтерсер
31
Кор
13
Мельдерс
13
Мельдерс
31
Кор
7
Алтынтоп
35
Эссвайн
35
Эссвайн
7
Алтынтоп
30
Каюби
9
Матавж
9
Матавж
30
Каюби
16
Хинтерсер
18
Брежери
18
Брежери
16
Хинтерсер
29
Зуттнер
4
Бауэр
4
Бауэр
29
Зуттнер
9
Хартманн
14
Лекс
14
Лекс
9
Хартманн
Остались в запасе
Аугсбург
Ингольштадт
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
10
Элиас Качунга
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Аугсбург - Ингольштадт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Аугсбург Арена
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