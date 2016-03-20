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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия Д
Аугсбург - Боруссия Д: обзор матча 20 марта 2016
Аугсбург
20.03.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
16'
А. Финнбогасон
45'
Г. Мхитарян
69'
Г. Кастро
75'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия Д
Желтая карточка
Р. Клаван
90'
+2
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Каюби
89'
Желтая карточка
Д. Кор
88'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
87'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
К. Чжа-Чеол
78'
75'
ГОЛ! 1:3!
А. Рамос
69'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кастро
Пас отдал
А. Рамос
68'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Н. Шахин
62'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Кагава
45'
Замена
Г. Кастро
️️️️
М. Ройс
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Д. Байер
45'
45'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Н. Шахин
Желтая карточка
Каюби
33'
25'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
ГОЛ! 1:0!
А. Финнбогасон
Пас отдал
Каюби
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Аугсбург
28
Янник Эттль
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
3-2-4-1
13
Маннингер
2
Верхаг
26
Хонь Юнь-Хо
24
Клаван
30
Макс
6
Гаувелеув
31
Кор
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
30
Каюби
27
Финнбогасон
4-1-2-2-1
1
Бюрки
37
Дурм
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Вайгль
22
Мхитарян
8
Шахин
18
Ройс
10
Кагава
20
Рамос
10
Байер
8
Фойлнер
8
Фойлнер
10
Байер
30
Каюби
35
Эссвайн
35
Эссвайн
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
25
Бобадилья
25
Бобадилья
10
Ку Чжа-Чеол
8
Шахин
25
Пасслак
25
Пасслак
8
Шахин
18
Ройс
8
Кастро
8
Кастро
18
Ройс
10
Кагава
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
10
Кагава
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
28
Янник Эттль
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
28
Янник Эттль
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
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