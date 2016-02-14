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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Бавария
Аугсбург - Бавария: обзор матча 14 февраля 2016
Аугсбург
14.02.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
86'
Р. Бобадилья
15'
Р. Левандовски
62'
Р. Левандовски
78'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Бавария
ГОЛ! 1:3!
Р. Бобадилья
Пас отдал
А. Эссвайн
86'
83'
Замена
К. Коман
️️️️
Д. Коста
83'
Замена
С. Роде
️️️️
Ф. Лам
78'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Коста
72'
Желтая карточка
Т. Мюллер
Замена
К. Янкер
️️️️
Х. Юнь-Хо
71'
62'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Алькантара
57'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Видаль
Замена
А. Эссвайн
️️️️
К. Чжа-Чеол
55'
Замена
Я. Моравек
️️️️
П. Троховски
55'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
30
Каюби
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
3-2-4-1
1
Хитц
26
Хонь Юнь-Хо
6
Гаувелеув
24
Клаван
30
Макс
2
Верхаг
31
Кор
15
Троховски
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
25
Бобадилья
3-1-3-1-2
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
24
Бернат
6
Киммих
10
Роббен
6
Алькантара
23
Видаль
11
Коста
13
Мюллер
9
Левандовски
26
Хонь Юнь-Хо
16
Янкер
16
Янкер
26
Хонь Юнь-Хо
10
Ку Чжа-Чеол
35
Эссвайн
35
Эссвайн
10
Ку Чжа-Чеол
15
Троховски
30
Моравек
30
Моравек
15
Троховски
23
Видаль
13
Рафинья
13
Рафинья
23
Видаль
21
Лам
17
Роде
17
Роде
21
Лам
11
Коста
21
Коман
21
Коман
11
Коста
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
30
Йоаннис Гелиос
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
22
Том Штарке
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
30
Йоаннис Гелиос
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Аугсбург - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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