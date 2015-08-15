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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Герта
Аугсбург - Герта: обзор матча 15 августа 2015
Аугсбург
15.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Герта
48'
С. Калу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Герта
84'
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
Й. Хегелер
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Д. Кор
82'
Желтая карточка
Д. Кор
78'
74'
Желтая карточка
С. Лангкамп
74'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
С. Калу
Замена
Ф. Макс
️️️️
М. Фойлнер
71'
66'
Вторая желтая
Р. Беренс
57'
Замена
Н. Шульц
️️️️
В. Штокер
Замена
Каюби
️️️️
Х. Алтынтоп
57'
54'
Желтая карточка
Р. Беренс
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Калу
Вторая желтая
Р. Бобадилья
45'
+2
18'
Желтая карточка
В. Дарида
Желтая карточка
Р. Бобадилья
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Флориан Кольс
ЦП
12
Ронни
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
3-5-1-1
1
Хитц
24
Клаван
2
Верхаг
26
Хонь Юнь-Хо
35
Эссвайн
31
Кор
10
Байер
17
Вернер
8
Фойлнер
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
4-5-1
1
Крафт
22
Пекарик
4
Лангкамп
28
Лустенбергер
21
Платтенхардт
14
Штокер
5
Скьельбред
13
Хегелер
7
Беренс
16
Дарида
8
Калу
31
Кор
13
Мельдерс
13
Мельдерс
31
Кор
8
Фойлнер
30
Макс
30
Макс
8
Фойлнер
7
Алтынтоп
30
Каюби
30
Каюби
7
Алтынтоп
14
Штокер
14
Шульц
14
Шульц
14
Штокер
13
Хегелер
25
Брукс
25
Брукс
13
Хегелер
8
Калу
78
Харагучи
78
Харагучи
8
Калу
Остались в запасе
Аугсбург
Герта
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
31
Флориан Кольс
ЦП
12
Ронни
ЦП
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
31
Флориан Кольс
ЦП
12
Ронни
ЦП
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Аугсбург - Герта
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Аугсбург Арена
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