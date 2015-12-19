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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Аугсбург
Гамбург - Аугсбург: обзор матча 19 декабря 2015
Гамбург
19.12.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
76'
Ч. Донь-Вон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Аугсбург
90'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Р. Бобадилья
85'
Замена
К. Янкер
️️️️
А. Эссвайн
Замена
И. Олич
️️️️
Д. Юнг
81'
76'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Донь-Вон
Замена
С. Шипплок
️️️️
П. Ласогга
71'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Хант
71'
70'
Замена
Я. Моравек
️️️️
Каюби
56'
Желтая карточка
Каюби
52'
Желтая карточка
А. Эссвайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
3-2-4-1
15
Адлер
5
Джуру
22
Озтрзолек
2
Сакаи
21
Юнг
4
Спахич
90
Холтби
14
Хант
16
Иличевич
9
Мюллер
10
Ласогга
4-4-2
1
Хитц
24
Клаван
26
Хонь Юнь-Хо
2
Верхаг
30
Макс
10
Байер
8
Фойлнер
35
Эссвайн
30
Каюби
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
21
Юнг
40
Олич
40
Олич
21
Юнг
10
Ласогга
22
Шипплок
22
Шипплок
10
Ласогга
14
Хант
11
Грегоритч
11
Грегоритч
14
Хант
35
Эссвайн
16
Янкер
16
Янкер
35
Эссвайн
30
Каюби
30
Моравек
30
Моравек
30
Каюби
25
Бобадилья
9
Матавж
9
Матавж
25
Бобадилья
Остались в запасе
Гамбург
Аугсбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Гамбург - Аугсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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