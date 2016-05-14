Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Гамбург
Аугсбург - Гамбург: обзор матча 14 мая 2016
Аугсбург
14.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 3
Завершен
Гамбург
11'
А. Финнбогасон
36'
М. Грегоритч
62'
Н. Мюллер
74'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Гамбург
Замена
А. Маннингер
️️️️
М. Хитц
87'
86'
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
Клебер
79'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Н. Бауи
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Д. Кор
76'
74'
ГОЛ! 1:3!
М. Грегоритч
66'
Желтая карточка
М. Алтынтас
64'
Желтая карточка
Л. Холтби
64'
Замена
М. Алтынтас
️️️️
П. Ласогга
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Я. Моравек
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мюллер
Пас отдал
М. Грегоритч
Желтая карточка
А. Финнбогасон
52'
Желтая карточка
Д. Кор
50'
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Грегоритч
Желтая карточка
К. Янкер
35'
33'
Желтая карточка
М. Грегоритч
ГОЛ! 1:0!
А. Финнбогасон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
21
Набиль Бауи
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Гамбург
41
Тино Демельт
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
12
Ахмет Арслан
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
4-4-1-1
1
Хитц
30
Макс
16
Янкер
26
Хонь Юнь-Хо
40
Опаре
30
Каюби
30
Моравек
31
Кор
10
Байер
7
Алтынтоп
27
Финнбогасон
4-3-3
12
Миккель
2
Сакаи
5
Джуру
3
Клебер
22
Озтрзолек
90
Холтби
20
Качар
9
Мюллер
11
Грегоритч
10
Ласогга
21
Бауи
1
Хитц
13
Маннингер
13
Маннингер
1
Хитц
30
Моравек
25
Бобадилья
25
Бобадилья
30
Моравек
31
Кор
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
31
Кор
3
Клебер
2
Дикмайер
2
Дикмайер
3
Клебер
21
Бауи
22
Шипплок
22
Шипплок
21
Бауи
10
Ласогга
33
Алтынтас
33
Алтынтас
10
Ласогга
Остались в запасе
Аугсбург
Гамбург
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
41
Тино Демельт
ВР
12
Ахмет Арслан
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Остались в запасе
41
Тино Демельт
ВР
12
Ахмет Арслан
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Аугсбург - Гамбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Гамбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+