Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Аугсбург
Вердер - Аугсбург: обзор матча 09 апреля 2016
Вердер
09.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Аугсбург
43'
Ф. Гриллич
53'
А. Финнбогасон
87'
Х. Юнь-Хо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Аугсбург
Желтая карточка
К. Фритц
90'
Замена
М. Лоренцен
️️️️
Ф. Бартельс
88'
87'
ГОЛ! 1:2!
Х. Юнь-Хо
Пас отдал
Д. Байер
86'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
К. Янкер
82'
Желтая карточка
К. Янкер
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Ф. Гриллич
81'
80'
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Финнбогасон
72'
Желтая карточка
Ф. Макс
70'
Желтая карточка
А. Финнбогасон
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
68'
Замена
С. Ятабаре
️️️️
Л. Озтюнали
61'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Финнбогасон
Пас отдал
Каюби
50'
Желтая карточка
Д. Опаре
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гриллич
Пас отдал
З. Юнузович
43'
38'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
А. Эссвайн
12'
Желтая карточка
Каюби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
30
Каюби
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вердер
25
Герхард Треммель
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
9
Шоун Паркер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
3-3-3-1
1
Видвальд
8
Фритц
6
Гальвез
23
Вестергор
25
Гарсия
27
Гриллич
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
31
Бартельс
21
Озтюнали
11
Уджа
3-2-3-1-1
1
Хитц
16
Янкер
6
Гаувелеув
24
Клаван
40
Опаре
30
Макс
30
Каюби
35
Эссвайн
10
Байер
7
Алтынтоп
27
Финнбогасон
21
Озтюнали
60
Ятабаре
60
Ятабаре
21
Озтюнали
27
Гриллич
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
27
Гриллич
31
Бартельс
9
Лоренцен
9
Лоренцен
31
Бартельс
16
Янкер
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
16
Янкер
27
Финнбогасон
17
Вернер
17
Вернер
27
Финнбогасон
35
Эссвайн
25
Бобадилья
25
Бобадилья
35
Эссвайн
Остались в запасе
Вердер
Аугсбург
25
Герхард Треммель
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
27
Эрик Томми
ЛП
13
Александр Маннингер
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
13
Александр Маннингер
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Вердер - Аугсбург
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Аугсбург
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+