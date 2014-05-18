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Эсекьель Чирильяно
Статистика
Эсекьель Чирильяно - статистика
Завершил карьеру
24 января 1992 (34), Буэнос-Айрес
#14 | Полузащитник
179 см
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
5 : 1
18.05.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2 : 2
10.05.2014
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
3 : 3
05.05.2014
Верона
66' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
4 : 0
27.04.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1 : 2
19.04.2014
Верона
1' - 90'
68'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
3 : 5
13.04.2014
Фиорентина
77' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0 : 1
05.04.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
1 : 0
26.03.2014
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
5 : 0
23.03.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 2
15.03.2014
Интер
86' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2 : 0
09.03.2014
Верона
1' - 56'
55'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0 : 0
02.03.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ливорно
2 : 3
23.02.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1 : 3
17.02.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2 : 2
09.02.2014
Ювентус
69' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
1 : 2
02.02.2014
Верона
1' - 61'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1 : 3
26.01.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1 : 0
19.01.2014
Верона
1' - 89'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0 : 3
12.01.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
2 : 1
08.12.2013
Аталанта
1' - 58'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
4 : 3
02.12.2013
Верона
65' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
3 : 2
20.10.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 4
06.10.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
2 : 1
29.09.2013
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
2 : 2
25.09.2013
Верона
59' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 1
22.09.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2 : 0
15.09.2013
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
3 : 0
01.09.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
2 : 1
24.08.2013
Милан
Был в запасе
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