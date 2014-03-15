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    Эсекьель Чирильяно - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Эсекьель
    Фамилия Чирильяно
    Команда Ривер Плейт
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 января 1992 (31 год)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 5:1 Верона (Верона)
    10.05.2014 1' -90' Верона (Верона) 2:2 Удинезе (Удине)
    05.05.2014 66' -90' Лацио (Рим) 3:3 Верона (Верона)
    27.04.2014 Был в запасе Верона (Верона) 4:0 Катания (Катания)
    19.04.2014 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:2 Верона (Верона)
    68'
    13.04.2014 77' -90' Верона (Верона) 3:5 Фиорентина (Флоренция)
    05.04.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Верона (Верона)
    26.03.2014 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:0 Верона (Верона)
    23.03.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 5:0 Верона (Верона)
    15.03.2014 86' -90' Верона (Верона) 0:2 Интер (Милан)
    09.03.2014 1' -56' Парма (Парма) 2:0 Верона (Верона)
    55'
    02.03.2014 Был в запасе Верона (Верона) 0:0 Болонья (Болонья)
    23.02.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 2:3 Верона (Верона)
    17.02.2014 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Торино (Турин)
    09.02.2014 69' -90' Верона (Верона) 2:2 Ювентус (Турин)
    02.02.2014 1' -61' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Верона (Верона)
    26.01.2014 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Рома (Рим)
    19.01.2014 1' -89' Милан (Милан) 1:0 Верона (Верона)
    12.01.2014 Был в запасе Верона (Верона) 0:3 Наполи (Неаполь)
    08.12.2013 1' -58' Верона (Верона) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    02.12.2013 65' -90' Фиорентина (Флоренция) 4:3 Верона (Верона)
    20.10.2013 Был в запасе Верона (Верона) 3:2 Парма (Парма)
    06.10.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:4 Верона (Верона)
    29.09.2013 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Ливорно (Ливорно)
    25.09.2013 59' -90' Торино (Турин) 2:2 Верона (Верона)
    22.09.2013 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Верона (Верона)
    15.09.2013 Был в запасе Верона (Верона) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
    01.09.2013 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Верона (Верона)
    24.08.2013 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Милан (Милан)
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