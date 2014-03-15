Эсекьель Чирильяно - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Эсекьель
|Фамилия
|Чирильяно
|Команда
|Ривер Плейт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Имя
|Эсекьель
|Фамилия
|Чирильяно
|Команда
|Ривер Плейт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Верона (Верона)
|10.05.2014
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|05.05.2014
|66' -90'
|Лацио (Рим)
|3:3
|Верона (Верона)
|27.04.2014
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|4:0
|Катания (Катания)
|19.04.2014
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Верона (Верона)
|68'
|13.04.2014
|77' -90'
|Верона (Верона)
|3:5
|Фиорентина (Флоренция)
|05.04.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Верона (Верона)
|26.03.2014
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Верона (Верона)
|23.03.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|5:0
|Верона (Верона)
|15.03.2014
|86' -90'
|Верона (Верона)
|0:2
|Интер (Милан)
|09.03.2014
|1' -56'
|Парма (Парма)
|2:0
|Верона (Верона)
|55'
|02.03.2014
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|23.02.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|2:3
|Верона (Верона)
|17.02.2014
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Торино (Турин)
|09.02.2014
|69' -90'
|Верона (Верона)
|2:2
|Ювентус (Турин)
|02.02.2014
|1' -61'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Верона (Верона)
|26.01.2014
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Рома (Рим)
|19.01.2014
|1' -89'
|Милан (Милан)
|1:0
|Верона (Верона)
|12.01.2014
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|08.12.2013
|1' -58'
|Верона (Верона)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|02.12.2013
|65' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|4:3
|Верона (Верона)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:2
|Парма (Парма)
|06.10.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:4
|Верона (Верона)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Ливорно (Ливорно)
|25.09.2013
|59' -90'
|Торино (Турин)
|2:2
|Верона (Верона)
|22.09.2013
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Верона (Верона)
|15.09.2013
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.09.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Верона (Верона)
|24.08.2013
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Милан (Милан)