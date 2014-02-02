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    Гильермо Сара - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Гильермо
    Фамилия Сара
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 15 -26 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.04.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Севилья (Севилья)
    05.04.2014 Был в запасе Барселона (Барселона) 3:1 Бетис (Севилья)
    31.03.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Малага (Малага)
    28.03.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:3 Бетис (Севилья)
    23.03.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    16.03.2014 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:0 Бетис (Севилья)
    08.03.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    02.03.2014 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Бетис (Севилья)
    08.02.2014 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 5:0 Бетис (Севилья)
    02.02.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:0 Эспаньол (Барселона)
    24.01.2014 1' -90' Сельта (Виго) 4:2 Бетис (Севилья)
    18.01.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:5 Реал (Мадрид)
    12.01.2014 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Осасуна (Памплона)
    04.01.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    21.12.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 0:1 Альмерия (Альмерия)
    01.12.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    24.11.2013 1' -90' Севилья (Севилья) 4:0 Бетис (Севилья)
    10.11.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 1:4 Барселона (Барселона)
    27.10.2013 1' -46' Атлетико (Мадрид) 5:0 Бетис (Севилья)
    20.10.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Эльче (Эльче)
    06.10.2013 1' -90' Хетафе (Хетафе) 3:1 Бетис (Севилья)
    29.09.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    26.09.2013 1' -90' Атлетик (Бильбао) 2:1 Бетис (Севилья)
    22.09.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Гранада (Гранада)
    15.09.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    01.09.2013 1' -90' Эспаньол (Барселона) 0:0 Бетис (Севилья)
    26.08.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Сельта (Виго)
    18.08.2013 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
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