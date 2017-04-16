Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Федецкий - статистика

Завершил карьеру
26 апреля 1985 (41)
#44 | Защитник
184 см | 82 кг
Украина
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дармштадт
15
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
2 : 1
16.04.2017
Шальке-04
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ингольштадт
3 : 2
09.04.2017
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Дармштадт
0 : 2
05.04.2017
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
01.04.2017
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
1 : 0
18.03.2017
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2 : 0
04.03.2017
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Дармштадт
1 : 2
25.02.2017
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
2 : 0
18.02.2017
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Дармштадт
2 : 1
11.02.2017
Боруссия Д
1' - 85'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
2 : 0
05.02.2017
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Дармштадт
1 : 6
28.01.2017
Кельн
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Дармштадт
0 : 0
21.01.2017
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Герта
2 : 0
21.12.2016
Дармштадт
1' - 90'
65'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Дармштадт
0 : 1
18.12.2016
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1 : 0
10.12.2016
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
0 : 2
04.12.2016
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
3 : 1
27.11.2016
Дармштадт
1' - 90'
39'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
3 : 2
05.11.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 2
29.10.2016
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Дармштадт
2 : 2
01.10.2016
Вердер
1' - 31'
12'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1 : 0
24.09.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Дармштадт
1 : 1
20.09.2016
Хоффенхайм
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
6 : 0
17.09.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Дармштадт
1 : 0
10.09.2016
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
2 : 0
27.08.2016
Дармштадт
1' - 56'
27'
Главные новости
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
В «ПСЖ» выбрали двух кандидатов для продвижения на «Золотой мяч»
19:27
Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
18:56
6
Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
11
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Болоньи»
18:18
3
Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
17:50
6
В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
17:44
9
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
8
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+