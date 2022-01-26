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Артем Федецкий
Новости
Артем Федецкий - новости
Завершил карьеру
26 апреля 1985 (41)
#44 | Защитник
184 см | 82 кг
Украина
Статистика
Новости
Публикации
Федецкий: «Петраков не вызовет в сборную Украины игроков из РПЛ. Эта тема закрыта»
2022.01.26 15:22
4
Рыбка: «Федецкий считает недопустимым переход в РПЛ? Будь у него предложение, как у Ракицкого, он бы в «Зенит» пешком пошел»
2019.06.13 22:23
13
Уткин: «Федецкому 2 миллиона евро никто и никогда бы не предложил ни в России, ни где-нибудь еще»
2019.04.09 13:14
4
Видео
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
Федецкий – о трансфере Ракицкого в «Зенит»: «Недопустимо переходить в чемпионат России, надо уважать свой народ»
2019.01.31 19:28
88
Фото
Заявлявший о нежелании играть в Украине Федецкий подписал контракт с «Карпатами»
2017.08.01 22:55
2
Украинец Федецкий не желает продолжать карьеру на родине
2017.07.09 19:25
Федецкий сообщил, что не поедет играть в Россию
2017.03.03 18:52
18
Федецкий: «Конечно, все складывается немного не так, как бы хотелось»
2016.11.13 09:12
Федецкий: «В переговорах с «Вердером» мне помешали псевдоагенты»
2016.07.30 08:58
1
Фото
«Дармштадт» объявил о подписании Федецкого
2016.07.27 22:58
Федецкий попал в сферу интересов «Бордо» и «Дармштадта»
2016.07.26 16:28
Федецкий: «Стандарты – самое опасное, что может быть у североирландцев»
2016.06.17 07:55
2
Федецкий: «Украина способна на большее»
2016.06.13 08:23
6
Федецкий: «Украина должна выходить из своей группы на Евро»
2016.06.01 15:10
1
Тимощук, Михалик и Федецкий приняли участие в турнире по мини-футболу
2015.12.31 12:15
Федецкий: «Сборная Украины не будет мальчиками для битья на Евро-2016»
2015.12.13 16:32
Федецкий: «У «Днепра» появилось слишком много «доброжелателей»
2015.12.12 12:49
Федецкий опроверг информацию о роспуске «Днепра»
2015.12.10 10:58
Федецкий: «С чего вы взяли, что сезон «Днепра» провальный?»
2015.11.27 08:15
Федецкий: «Я же не Ярмоленко и не Коноплянка, поэтому судьи посчитали, что я симулянт»
2015.11.15 10:32
3
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