Федецкий: «Украина должна выходить из своей группы на Евро»

Защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы во Франции и задачах команды на турнир.

– Первая задача – выйти из группы. Если получится, то дальше каждый из нас просто должен показать максимум, на что способен.

– Как бы вы описали Михаила Фоменко, его методы и принципы?

– Прежде всего – дисциплина. Дисциплина и самоотдача – здесь я не скажу ничего нового. Для Михаила Ивановича очень важно четкое выполнение тренерской установки с первой и до последней минуты. Он не слишком экспрессивный, но в душе, поверьте, у него эмоции тоже кипят. Он может и не кричать, но одного его взгляда иногда достаточно, чтобы мы поняли, что он хотел сказать.

– Евро-2016 для вас начнется матчем против Германии. Чего ждете от встречи с действующими чемпионами мира?

– В этом матче для нас главное – придерживаться своих принципов, о которых я говорил выше: это максимальная дисциплина и запредельная самоотдача. Конечно, мы понимаем, что такое сборная Германии. Это машина, в которой все работает почти идеально. Мы должны действовать очень сосредоточенно на протяжении всей игры, полностью отдаваться на поле и использовать свои шансы.

Также очень важна взаимоподстраховка. Ведь ты отвечаешь не только за себя, но и за своего партнера. Если нам это удастся, то мы вправе рассчитывать на хороший результат, независимо от того, кто нам противостоит – Германия или другая топовая сборная.

– Что вы думаете о других соперниках – Польше и Северной Ирландии? И как вообще оцените свою группу?

– Если в двух словах, то из такой группы мы должны выходить. Да, это хорошие команды, но с Польшей мы дважды играли в прошлом цикле и оба раза победили. Конечно, там много сильных игроков, а фигура номер один – Роберт Левандовски, который забивает практически в каждом матче. Паре наших центральных защитников придется хорошо потрудиться, чтобы справиться с ним, но они уже показывали, что способны на это.

Что касается североирландцев, то это менее известная команда, но ее ни в коем случае нельзя недооценивать. Она практикует силовой футбол, с большим количеством средних и длинных передач. Так что в матче против нее главным будет выиграть борьбу. Если сделаем это и выиграем центр поля, то результат, думаю, будет в нашу пользу.