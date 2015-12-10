Федецкий опроверг информацию о роспуске «Днепра»

Защитник «Днепра» и сборной Украины Артем Федецкий подтвердил факт встречи с руководством клуба, но опроверг слова главного тренера команды Мирона Маркевича, что речь шла о роспуске команды, которая неудачно проводит нынешний сезон.

«Никого бесплатно не будут отпускать. Видимо, просто неправильно журналисты поняли словам тренера. Разговор был. Нам сказали, что игроки, которые хотят покинуть клуб, могут обращаться – руководство не будет насильно никого держать. Нормальный рабочий разговор», – цитирует Федецкого Depo.ua.