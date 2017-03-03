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Федецкий сообщил, что не поедет играть в Россию

3 марта 2017, 18:52
18

Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий признался, что имел предложение о переходе в российский клуб. По словам 31-летнего украинца, он не намерен выступать в России.

«В Москве хорошие зарплаты? Я могу сказать, сколько мне предлагали – 1,8 миллиона евро за сезон. Я уже говорил, что все мы понимаем, кто заварил эту кашу, которая происходит в Украине. Развитие карьеры в России для меня недопустимо», – сказал Федецкий.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Федецкий провел 12 матчей, в которых получил четыре желтые карточки.

Источник: ua.tribuna
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Дармштадт Федецкий Артем
Комментарии (18)
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опус 2
1488557437
31 летний защитник Федецкий из Дармштатта (который занимает последнее место и пропустил 43 мяча за пол сезона),выходит через раз .Такого говна у нас хватает !
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Микояновский мясокомбинат
1488558290
Пущай в хохляндии играет за фк "Шмат сала".
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Saylor
1488558673
ещё один кастрюлеголовый....
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sochi-2013
1488559014
Бомбардир, спасибо- посмеялся!
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Обер-КанцлерЪ
1488559423
1,8 миллиона ударов плетью ему, а не евро, за подобное враньё! Это днище даже Сборную Моего Двора не усилит!
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STAFOR13
1488559467
1.8 евро?? защитник уровня нашего середняка хаха, у нас такие деньги платят игрокам в разы уровнем выше Тошич, Майкон, Денисов Виталий который в 1000 раз лучше этого ноунейма, тот же Щенников и то 1.3 получает хотя намного лучше и моложе этого сказочника, ему в Китае и то меньше предложили бы... а политику вообще обсуждать не буду, у них кто нибудь чихнёт в Киеве, они скажут Россия виновата)
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Krics
1488561500
А это Хто?
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Fju-2
1488563761
Эх, надо было 1,9 предлагать
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Супермачо
1488569585
Молодец, возьми печеньку ))) За понятливость. Может еще кружевными труселями премируют.
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Bogdan1906
1488570185
( я Украинец). Сука. задрал Федецкий. такое же уебище. аутист. ЗАДРАЛ связывать футбол с политикой. Ты нужен только таким убогим клубам как Дармштадт. Ты в Украине загнулся уже. уебище. Футболист хуев блять
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