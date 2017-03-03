Федецкий сообщил, что не поедет играть в Россию

Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий признался, что имел предложение о переходе в российский клуб. По словам 31-летнего украинца, он не намерен выступать в России.

«В Москве хорошие зарплаты? Я могу сказать, сколько мне предлагали – 1,8 миллиона евро за сезон. Я уже говорил, что все мы понимаем, кто заварил эту кашу, которая происходит в Украине. Развитие карьеры в России для меня недопустимо», – сказал Федецкий.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Федецкий провел 12 матчей, в которых получил четыре желтые карточки.