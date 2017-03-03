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    Федецкий сообщил, что не поедет играть в Россию

    Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий признался, что имел предложение о переходе в российский клуб. По словам 31-летнего украинца, он не намерен выступать в России.

    «В Москве хорошие зарплаты? Я могу сказать, сколько мне предлагали – 1,8 миллиона евро за сезон. Я уже говорил, что все мы понимаем, кто заварил эту кашу, которая происходит в Украине. Развитие карьеры в России для меня недопустимо», – сказал Федецкий.

    В нынешнем сезоне Бундеслиги Федецкий провел 12 матчей, в которых получил четыре желтые карточки.

    Источник: ua.tribuna

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    03.03.2017 18:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 марта 2017, 00:14

      Только раненый переедет из Германии в Россию.

      -1
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 3 марта 2017, 22:43

      ( я Украинец).
      Сука. задрал Федецкий. такое же уебище. аутист. ЗАДРАЛ связывать футбол с политикой. Ты нужен только таким убогим клубам как Дармштадт. Ты в Украине загнулся уже. уебище. Футболист хуев блять

      3
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 3 марта 2017, 22:33

      Молодец, возьми печеньку ))) За понятливость. Может еще кружевными труселями премируют.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      proekt 3 марта 2017, 21:39

      КРаСАвчик!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 3 марта 2017, 20:56

      Эх, надо было 1,9 предлагать

      -1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 3 марта 2017, 20:49

      Ну всё понимает, а что тогда делает в Бундеслиге...?

      -1
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      Рейтинг: +892

      Krics 3 марта 2017, 20:18

      А это Хто?

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 3 марта 2017, 20:05

      Ты тут не нужен, до свиданья!

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 3 марта 2017, 19:44

      1.8 евро?? защитник уровня нашего середняка хаха, у нас такие деньги платят игрокам в разы уровнем выше Тошич, Майкон, Денисов Виталий который в 1000 раз лучше этого ноунейма, тот же Щенников и то 1.3 получает хотя намного лучше и моложе этого сказочника, ему в Китае и то меньше предложили бы... а политику вообще обсуждать не буду, у них кто нибудь чихнёт в Киеве, они скажут Россия виновата)

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 марта 2017, 19:43

      1,8 миллиона ударов плетью ему, а не евро, за подобное враньё! Это днище даже Сборную Моего Двора не усилит!

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