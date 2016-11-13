Федецкий: «Конечно, все складывается немного не так, как бы хотелось»

Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий рассказал о том, как проходит процесс адаптации в новом коллективе. Напомним, что по окончании прошлого сезона футболист покинул «Днепр» и переехал в Германию.

– Давненько вы не выходили в матчах Бундеслиги. Как оцениваете свою физическую форму?

– Конечно, все складывается немного не так, как бы хотелось. Но поверьте мне: в физическом плане проблем нет. Я профессионал, старательно тренируюсь. Конечно, матчи – это совсем другое. Ни одна тренировка не заменит официального матча. Но есть определенные факторы, из-за которых я не играю. Сейчас не хочется о них говорить. Поверьте, дело не в том, что я слабее игрока, который выступает на моей позиции.

Но меня так учил отец, и жена в этом поддерживает – что бы ни случилось, нужно двигаться вперед и работать. Ты должен выходить на тренировки и доказывать всем, а в первую очередь себе, что ты лучший. Уверен, со временем все наладится, и я реализую свою мечту быть игроком основного состава команды бундеслиги. Только нужно немного подождать. Сами понимаете – это немного другая культура и футбол. Я почувствовал, что значит быть легионером. Это совсем другое отношение, чем к иностранцам в Украине.

У нас к легионерам относятся снисходительно. А вот в Германии делают ставку на своих. Ты сразу чувствуешь, что ты – легионер. Есть определенные нюансы, они крутятся у меня на языке, но сейчас их озвучить было бы некорректно. Со временем, возможно, расскажу.

– Общаетесь ли вы с главным тренером «Дармштадта» Майером?

– Конечно, я общался с ним и со спортивным директором клуба. Но все равно есть причины, которые мне непонятны. Не могу их озвучить. На тренировках общение с наставником есть. Я ему сказал свое мнение, он мне – свое. Посмотрим, как будет в будущем.

– Если ситуация не изменится до конца первого круга, зимой будете искать другие варианты или подождете до конца сезона?

– Ждать не собираюсь. Кто-то скажет – да ему уже 32 года на носу. Но я чувствую в себе силы для прогресса. Нужно выходить и работать. Я могу сейчас сказать, что буду искать другую команду, или скажу: останусь и посмотрю, как ситуация будет развиваться дальше. Футбольная жизнь может измениться в любой момент. Сегодня ты выходишь только на замену, либо вообще не выходишь, а завтра ты игрок основного состава.

У меня такой характер, что я никогда не опускаю руки.